〈台版晶片法案〉立院三讀通過產創條例修正案 6個月內完成子法訂定

經濟部為鞏固我國產業國際供應鏈關鍵地位，日前擬具產業創新條例第 10 條之 2 及第 72 條修正草案，今 (7) 日立法院三讀通過修正案，經濟部表示，子辦法草擬方向，將會同財政部在 6 個月內完成訂定。

經濟部表示，台灣是全球供應鏈重要一環，具有獨特性、不可取代性，在面對美、日、韓、歐盟等提出鉅額獎勵措施、推動關鍵產業自主化，我國更應加強鞏固關鍵產業國際競爭優勢，而本次修法主要提供關鍵產業升級版的研發與設備投資抵減，也將把經濟合作暨發展組織 (OECD) 全球企業最低稅負制精神納入。

經濟部進一步說明修正草案四大重點，首現適用對象不限產業別，只要在國內進行技術創新且位居國際供應鏈關鍵地位的公司，符合適用要件者均得申請適用，此外，施行期間則自 2023 年 1 月 1 日至 2029 年 12 月 31 日止。

適用要件方面，經濟部說，包含當年度研發費用、研發密度達一定規模，且有效稅率達一定比率，即 112 年度有效稅率應達 12%、113 年度起應達 15%，但 113 年得審酌國際間施行經濟合作暨發展組織 (OECD) 全球企業最低稅負制情形，報請行政院調整為 12%，以給予我國產業緩衝期。

此外，符合適用要件者，經濟部表示，得享有前瞻創新研發投資抵減，當年度抵減率為 25%，購置用於先進製程設備投資抵減 (金額亦須達一定規模)，當年度抵減率為 5%，支出金額無上限，而二者合計的抵減稅額不得超過當年度應納營所稅額 50%。

至於外界關心的子辦法草擬方向，經濟部說，將會同財政部於 6 個月內完成子辦法訂定，並針對適用要件規模及名詞定義，將參考國內外產業發展狀況、主要上市櫃公司研發經費及產業研發密度，並蒐集產業界意見及聽取產官學研專家意見來訂定，同時會因應產業發展趨勢來及時滾動修正。

經濟部也補充，申請流程、申請期限、審查機制及書表文件等，同樣將在子辦法中明定，未來申請案件則會透過審查機制，邀請相關部會、外部專家共同審核，而在中小企業及新創發展等議題上，也將持續提供產品開發、數位轉型及資金協助等措施，以多元政策工具協助其發展。