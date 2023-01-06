亞灣5G AIoT創新園區創造327億產值 促產業升級轉型

高雄市政府今 (6) 日表示，亞灣創新園區在跨部會與地方整合下，已吸引國內外企業近 154 億元投資、創造產值逾 327 億元，去年推動 5G AIoT 生態系落地高雄，進駐新創倍增，高軟二期園區開發將推動園區發展，帶動南部產業轉型升級。

經濟部日前邀集高市府、交通部、數位發展部等相關部會，召開亞灣 5G AIoT 創新園區第三次指導會，會中指出，亞灣為國內投資額最大、最完整的 5G AIoT 實證場域說明亞灣創新園區，此次會議聚焦園區開發、智慧設施、新創鏈結、場域應用、人才培育及產業群聚等六大推動方向。

經濟部表示，亞灣創新園區促成仁寶 (2324-TW)、緯創 (3231-TW)、友達 (2409-TW)、華碩雲等 18 家重要廠商落地高雄，更吸引 3 家國際級加速器及 95 家新創企業進駐，落實亞灣 5G AIoT 創業生態系；此外，在工研院、金屬中心等法人機構合力下，運用 5G AIoT 技術協助中油、中鋼 (2002-TW)、台塑 (1301-TW)、世豐螺絲 (2065-TW)、久陽精密 (5011-TW) 等在地標竿企業進行 5G 數位轉型。

經濟部次長陳正祺指出，去年亞灣創新園區繳出亮麗成績，首先是推動 5G AIoT 生態系落地高雄，在 36 個特色場域進行創新應用實證，其次是鏈結新創，去年進駐新創團隊較 2021 年成長 2 倍以上；此外高軟二期園區第一棟大樓動土，預計 2026 年 1 月完工後提供約 1 萬坪辦公空間供企業進駐。

高雄副市長羅達生表示，亞灣創新園區為極具實證發展潛力的場域，高市府規劃「006688」租金優惠方案，以及融資利息、房屋稅、新進勞工薪資等各項補貼吸引廠商加入站穩發展腳步，未來市府會與中央持續合作，在亞灣打造全台最大的 5G 示範場域及數位轉型基地。

經發局長廖泰翔表示，目前已盤點亞灣區內共約 27.8 公頃的大型水岸基地，其中已簽約的特貿三公辦都更預估提供約 10 至 15 萬坪空間、創造至少 4000 個就業機會，將持續透過招商補助加碼，鎖定金融、科技等產業落地亞灣，串聯國內外企業與新創團隊合作，打造高國產比例的 5G AIoT 產業鏈。