達美航空對機師工會釋出慷慨手筆 同業稱許：將成業界標準

達美航空 (DAL-US) 提出一份為期 4 年的新合約，為機師提供累計加薪幅度達 34% 的提議。讓競爭對手聯合航空 (UAL-US) 和美國航空 (AAL-US) 也出現獲得類似加薪的希望。

雖然達美航空的提議仍需要得到工會領導人的同意，然後得到其機師的批准，但聯航和美航的機師透露，達美航空這項「非常強勢」的提議「提高了薪資門檻」。

一位美航機師直指「這將成為業界指標」。

達美航空的優惠條件還包括一次性支付、降低健保費用，以及改善假期工資、休假、公司對 401(k) 的提撥和職場規則。

達美航空工會估計，提出的這些合約內容代表未來 4 年累計價值增加超過 72 億美元。

美國航空和聯合航空都向各自的機師工會承諾提出一份「領先產業」的合約。 因此，任何不如達美航空提議的內容都可能無人問津。

一名聯航機師指出，「聯航領導層表示，他們希望了解市場情況。」「如果達美的合約得到達美工會的接受和批准，這就是新的市場。」

代表美國航空機師的結盟機師協會 (The Allied Pilots Association) 周六 (1 日) 向其成員發出消息，指稱達美航空提出的協議是「一件重大事件」，並表示它將「刺激其他正在進行的勞資談判」。

美航機師上月拒絕了 2 年內加薪 19% 的提議；美航估計這將增加成本約 20 億美元。 同樣地，聯航機師拒絕了一項包括超過 14.5% 的累計加薪幅度以及增加加班費和培訓費的提議。

部分航空公司高管擔心機師的大幅加薪會增加固定成本，讓公司在修復負債累累的資產負債表時變得更加困難。

Jefferies 分析師估計，達美航空提出的協議可能會使 2023 年的非燃料營運成本較 2019 年提高 450 個基點。

強勁的旅遊需求讓包括達美航空在內的航空公司以提高票價來緩解通膨壓力。 但 CFRA 分析師史卡洛拉 (Colin Scarola) 認為達美航空無法用機票價格完全抵消薪資上漲，因為該行業「競爭太過激烈」。

然而，與機師達成協議有望消除任何人員配置的不確定性，使達美航空更容易規劃其飛行班表和利用資源。分析師表示，效率的提高可以緩解達美航空的成本壓力。

達美的協議也展示了機師巧妙地善用航空公司為滿足蓬勃發展的旅遊需求時享有的議價能力。

例如，美國航空今年已經雇用 2000 名機師，並打算明年再僱用 2000 名。 同樣，西南航空 (LUV-US) 的目標是今年招聘 1200 名機師，明年招聘 2100 名。

Jefferies 分析師估計美國缺少 10000 名機師。 這種供需缺口預計將持續到 2027 年。

西南航空機師協會主席墨瑞 (Casey Murray) 表示，達美航空提出的條件將有助於它在競爭日益縮減的機師人口中發揮作用，「今天機師說話聲音最大。他們可以決定和選擇想去的地方。」