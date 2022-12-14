旅遊需求爆表 達美航空調升2023年財測

達美航空 (DAL-US) 表示，旅遊熱潮尚未結束。該公司預計其調整後獲利明年將增加近一倍，達到每股 6 美元，高於分析師預期。它預測明年營收將較今年成長 15% 至 20%，預計將帶進約 455 億美元的營收。

自由現金流可能會從明年的超過 20 億美元增加到 2024 年的超過 40 億美元，這與 2020 年達美航空創紀錄的虧損出現急劇轉變。達美航空計畫未來兩年償還更多債務。

達美航空 CEO 巴斯蒂安 (Ed Bastian) 在周三 (14 日) 上午的投資人介紹會之前的書面新聞稿中表示：「隨著今年即將結束，航空旅遊的需求依然強勁，達美航空的動能正在增強。」

由於旅遊需求的急劇反彈和消費者願意支付更高票價，美國航空業者今年恢復獲利，有助航空公司彌補燃油等更高的成本。

航空公司削減了一些航線並被迫限制運力，這使得票價保持堅挺。供應鏈和勞力限制導致新機交機延遲，航空公司繼續為訓練有素的機師短缺而苦苦掙扎。

最近幾周，達美航空和其他航空公司的高管都對旅遊需求持樂觀態度，即使其他產業一再警告未來經濟疲軟。

達美航空周三將其第 4 季獲利預期從之前每股 1 美元至 1.25 美元的預期調升至每股 1.35 美元至 1.4 美元；預計總營收將較疫情前的 2019 年第 4 季高出 7% 至 8%。