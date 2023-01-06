「雪花」全融！波克夏10億美元獲利化成流水 但仍未拋售持股

巴菲特執掌的波克夏 (Berkshire Hathaway) 曾押寶雪花公司 (Snowflak) 且一度獲得可觀利潤，但現在已隨時間融化流失。

波克夏 (BRK.B-US) 2020 年 9 月以每股 120 美元的首次公開發行 (IPO) 發行價向雪花公司 (SNOW-US) 投資約 7.35 億美元。

在前期雲端軟體產業高漲時，雪花公司表現尤其突出，2021 年 11 月每股價位突破 400 美元，但如今已較該高點崩跌約 70%，同期軟體產業下跌約 45%。雪花周四 (5 日) 大跌 6.81%，收每股 121.56 美元。

波克夏在雪花 IPO 時買進 610 萬股，令該股首日就翻漲一倍，波克夏的雪花持股獲利一度也曾達 17 億美元，但如今該持股價值僅剩 7.5 億美元。

波克夏當初投資雪花令人大感意外，因為巴菲特不是軟體業專家，也不愛 IPO 並且對高估值股票向來敬謝不敏。

外界普遍認為，波克夏投資長 Todd Combs 才是主導該筆投資的人，因為雪花執行長 Frank Slootman 曾在 IPO 時表示，Combs 參與了公司大部分的討論。

Combs 和 Ted Weschler 一起運作波克夏約 10% 投資組合，超過 3000 億美元，但其餘 90% 由巴菲特掌管。

考量到 IPO 當時，投資者對軟體股的巨大需求，當時買進雪花股票的交易對波克夏來說可能甜到不容錯過，且值得注意的是，至少截至其 2022 年 9 月報告的持股情況，波克夏迄今尚未拋售任何雪花股票。波克夏沒有立即發表評論。

雪花自 IPO 以來一直是估值最高的軟體股之一，一上市就估值 900 億美元，是其 2021 年 1 月止的全年度銷售額的 100 多倍。

即使股價下跌，雪花目前估值仍約 450 億美元，為本會計年度 (本月底結束) 約 20 億美元的預估銷售額的 20 倍以上，若以 2024 年 1 月止的下一年度預估銷售額計算，則約莫 15 倍。

相較而言，業界龍頭 Salesforce (CRM-US) 估值不到銷售額的 5 倍。

若以公認會計準則 (GAAP) 計算，雪花與其他軟體公司一樣沒有獲利，因此該公司強調不含員工高額股票薪酬的 non-GAAP 財務狀況。波克夏投資雪花有點諷刺，因為巴菲特向來批評科技業不將股票薪酬當作費用這種作法 (因為股票薪酬並非以現金支付)。

波克夏的投資中不只雪花這一筆受重創，其蘋果 (AAPL-US) 持股也自一年前高峰下跌約 30% 至 127 美元。

然而，波克夏擁有的 9 億股蘋果持股目前仍有帳面獲利 800 億美元，因為每股均價不到 40 美元。