達美航空在4年內計畫為旗下機師加薪至少34%

航空業持續面臨缺工問題。有報導指出，美國達美航空 (DAL-US) 近日向機師提出新的合約，未來 4 年內機師有望至少加薪 34%。

近期航空業者正面臨著應對機師短缺和控制成本的雙重挑戰。與此同時，在兩年極端供需變化後，不少航空公司的機師工開會要求更高的薪資和更好的班表。

報導指出，達美航空機師工會在近日向會員透露了薪資協議相關的細節，表明加薪預期將會分階段進行，最初協議簽署後加薪 18%，往後 3 年再隨次數逐步增加，累計至少加薪 34%。

此外，該協議也涵蓋了另 1 項條款，即達美航空給機師的薪資給付合約期內，薪資要比同業美國航空 (AAL-US) 和聯合航空 (UAL-US) 多出至少 1%。

目前，該協議仍有待工會高層批准，隨後將由機師進行投票。若是順利達成，則該項協議條款預期將會成為其他美國航空業者與機師薪資談判的最低標準。

國際航空運輸協會 (IATA) 的數據顯示，美國國內航空市場反彈至疫情前水準的速度遠快於全球其他地區。今年 10 月份美國國內航空旅遊需求僅較疫情前 2019 年的水準低 0.8%。相較之下，全球其他國家國內旅遊需求平均下跌了 22.1%。

針對國際旅行部分，北美地區 10 月份的需求較 2019 年下跌了 10%，好於歐洲地區的下跌 17.6%，而亞太地區大跌了 56.6%。中國曾經是全球最大的出境旅遊市場，目前仍維持閉關狀態。