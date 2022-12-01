〈財報〉Snowflake Q3業績優於預期 唯財測嚇壞華爾街 盤後重挫逾5%

軟體新創公司 Snowflake (SNOW-US) 周三 (30 日) 公布第三財季業績優於預期，但第四財季的財測嚇壞華爾街，令盤後股價挫逾 5%。

該公司預期第四季產品收入將在 5.35 億美元至 5.4 億美元之間，遠低於 StreetAccount 分析師預期的 5.53 億美元。Snowflake 預期全年營收 19.19 億美元至 19.24 億美元之間。

全年產品毛利率、營業利潤率和調整後的自由現金流量預計分別為 75%、3% 和 21%。

第三季 (10/31 止) 財報關鍵數據 vs 分析師預期

調整後 EPS：11 美分 vs. 4 美分 (Refinitiv 調查的共識預期)

營收：年增 67% 至 5.57 億美元 vs 5.39 億美元 (Refinitiv 調查的共識預期)

Snowflake 盤後一度重挫 13% 之多，近時確認 Snowflake 周三交易時間收高 4.64%，但盤後下挫 5.26%，報每股 135.39 美元。該股今年迄今約跌 58%。

雖然第三季營收年增 67% ，但較上季 83% 的成長率大幅下降，且營收中占比最大的產品收入也年增 67% 至 5.23 億美元。產品收入是 Snowflake 關鍵指標，因該公司基於平台消費認列營收。

Snowflake 稱，截至第三季底，顧客人數達 7292。

執行長 Frank Slootman 表示，公司第三季產品收入年增 67%、non-GAAP 產品毛利率在 75%，且持續大規模推動強勁成長，加上單位經濟效益、營業獲利和自由現金流有實力。