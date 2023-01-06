史上最便宜！中國國產特斯拉大降價 Model 3人民幣22.99萬

在上月中國製交車量銳減逾 40% 之際，特斯拉 (TSLA-US) 中國宣布國產車大幅降價，Model 3 起售價為人民幣（下同）22.99 萬元，創歷史新低，預計交車周期為一至四周。

特斯拉中國官網周五（6 日）發布的最新售價顯示，Model 3 起售價為 22.99 萬元，Model Y 起售價為 25.99 萬元。特斯拉並宣布 Model S、Model X 全新售價，分別為 78.99 萬元、87.99 萬元起。

最新資料顯示，Model 3 與 Model Y 的預計交車周期均為一至四周。

中國乘聯會周四公布的數據顯示，特斯拉在去年 12 月交付 55,796 輛中國製電動車，較去年 11 月驟減 44%，寫下近五個月來新低。乘聯會並未說明特斯拉內外銷數據。

乘聯會的數據並顯示，去年全年特斯拉上海「超級工廠」的交車量超過 71 萬輛，激增 48%，僅 Model Y 一款車型，交車量就超過 45 萬輛，幾乎追平特斯拉中國 2021 年 48 萬輛的交車成績。

上月特斯拉交車量驟降，顯示在需求疲弱之際，該公司減少產量，以因應庫存上升。

特斯拉也推出優惠政策。《澎湃新聞》報導，中國政府取消新能源車國補政策後，特斯拉未宣布漲價，反而推出限時優惠政策，最高減免 1 萬元。

特斯拉周一宣布，去年第 4 季交車量為 405,278 輛，創下單季最高紀錄，但交付量仍不如分析師原估的 420,760 輛。全年交車量為 131 萬輛，較前年躍增 40%，但交付量仍未達 50% 成長目標。