股神巴菲特績效佳 成為今年笑到最後的贏家

正當世界各地投資人忙著調整投資組合以因應各大央行激進升息，「股神」巴菲特卻不必操心，他執掌的波克夏 (Berkshire Hathaway) 今年來仍上漲 5.5%，遠勝同期下跌 15% 的標普 500。

CNN Money 報導，這位「奧瑪哈先知」今年來大舉買進石油公司雪佛龍 (Chevron)(CVX-US) 的股票，該股今年來大漲近 50%，是道瓊工業指數表現最佳的個股。

波克夏還持有大量的西方石油 (Occidental Petroleum)(OXY-US) 股票，該股今年來上漲逾一倍，躍居標普 500 表現最佳的成分股。石油股今年隨著油價上漲而飆漲。

巴菲特鍾愛消費股的習慣今年也有所斬獲：波克夏持有的可口可樂 (KO-US)、卡夫亨氏 (Kraft Heinz)(KHC-US)，今年來都各漲約 10%。

波克夏旗下擁有眾多事業，從 Geico 再保、柏林頓北方聖塔菲鐵路公司 (BNSF)，到眾多消費品牌如 Dairy Queen、FRUIT of the LOOM 和金頂 (Duracell)，讓該公司在經濟和市場動盪的一年處於相對有利的地位。

雖然由於蘋果 (AAPL-US)、美銀 (BAC-US) 等投資個股的股價下跌，波克夏今年前三季出現淨損，但波克夏自己的事業表現不差，今年前三季的營業利益成長近 20% 至 241 億美元。

但進入 2023 年以後將有更多挑戰浮現，波克夏能否保持好表現還是未定數。假如油價下跌、通膨觸頂，波克夏龐大的能源和公用事業將受到衝擊，升息也可能挫傷波克夏的銀行投資部位。

投資人正關注股神接班人選釋出有未來的營運方針。巴菲特將在明年 8 月慶祝 93 歲生日，而他的左右手、波克夏副董事長蒙格 (Charlie Munger) 則將在 2023 年元旦度過 99 歲生日，使得已被指名日後接任執行長的阿貝爾 (Greg Abel)、操盤手韋士勒 (Ted Weschler) 和康姆斯 (Todd Combs) ，投資一舉一動受矚目。