美股重點新聞摘要2023年01月06日

今日操盤前瞻

德國 11 月工業訂單

歐元區 12 月 CPI 初值

美國 11 月工廠訂單、ISM 非製造業指數、12 月非農報告

Fed 鷹派大將放鴿：政策利率正接近充分限制性

被視為「超級鷹派」的聖路易聯準銀行總裁布拉德 (James Bullard) 週四 (6 日) 意外「放鴿」指出，政策利率正接近充分限制性，足以降低通膨的水平，顯示 2023 年可能是告別通膨飆升的一年。閱讀全文...

聊天機器人 ChatGPT 爆紅 傳開發商 OpenAI 估值翻倍達 290 億美元

聊天機器人 ChatGPT 快速竄紅之際，其開發商 OpenAI 擬以估值至少 290 億美元出售部分股票，比 2021 年估值勁增逾一倍，讓 OpenAI 可望因此躋身美國最有價值獨角獸的行列。閱讀全文...

需求低迷不振 沙國調降 2 月銷往亞洲和歐洲原油售價

沙烏地阿拉伯周四 (5 日) 下調 2 月銷往亞洲和歐洲原油官方售價 (OSP)，顯示在經濟放緩和中國確診病例激增之際，主要市場的原油需求仍較低迷。閱讀全文...

美 12 月服務業 PMI 連續 6 個月萎縮 綜合 PMI 在大型經濟體中墊底

標普全球（S&P Global）旗下 IHS Markit 周四（5 日）公布數據顯示，美國去年 12 月 Markit 服務業和綜合採購經理人指數（PMI）均創 2022 年 8 月以來終值新低，也都連續 6 個月萎縮，其中綜合 PMI 在大型經濟體中墊底，糟糕的數據恐替美國第四季經濟成長蒙上陰影。閱讀全文...