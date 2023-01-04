Wedbush艾夫斯：特斯拉「因投資人對未知心生恐懼而呈超賣」

長期追蹤特斯拉 (TSLA-US) 和馬斯克的 Wedbush 分析師艾夫斯 (Dan Ives) 在特斯拉 2023 年開局大跌之後，對特斯拉股票的看法似乎更加樂觀。

他在周三 (4 日) 最新的客戶報告中表示：「由於每股 5 美元以上的獲利能力仍然可及，而且該股股價自由落體式下跌，我們認為現在不是承接該股的時候。」他強調，該股「因對即將到來的未知恐懼而出現超賣」。

艾夫斯高度批評馬斯克在推特的混亂領導，並在特斯拉於 2022 年下半年開始大幅下跌前將其從 11 月的「最佳創意」名單中刪除。從那時至今，特斯拉股價已暴跌約 43%。

特斯拉股價的疲軟一直持續到 2023 年。這家電動車製造商股價周二 (3 日) 下跌超過 12%，創下兩年多來最大單日跌幅，一度觸及 2020 年 8 月以來的最低水平，因投資人對元旦公佈的第 4 季交車數據表現平平做出反應。

馬斯克在該交易日蒸發約 91 億美元的淨資產，反映出他持有的特斯拉股票的市值損失。

該公司第 4 季交車量環比成長 18% 至 40.5 萬台，低於市場普遍預期的 41.8 萬台。這個數字讓特斯拉 2022 年的總交車量達到 130 萬輛，同比成長 40%，但低於該公司 50% 的預期。

交車未達標進一步加劇了華爾街對特斯拉汽車需求的擔憂，這也是導致特斯拉股價在 2022 年暴跌 65% 的關鍵因素。摩根大通分析師布林克曼 (Ryan Brinkman) 在該公司業績疲軟後大幅調降了對特斯拉的獲利預期和目標價。

雖然艾夫斯在特斯拉股價暴跌中稍微樂觀一些，但他也同意布林克曼對該公司近期基本面的擔憂，「特斯拉現在面臨的主要擔憂是，在電動車競爭在美國國內穩步上升之際，蔚來、比亞迪、小鵬和其他公司正在爭奪更小的蛋糕，而中國的需求顯示出榮景不再；中國消費者出現疲軟。」

他說，「由於中國占特斯拉全球成長幅度的 40% 以上，這對華爾街來說是個嚴重的擔憂，這可能會導致未來幾個月更大幅度的降價以刺激需求，因為可能會在更黑暗的宏觀背景中掀起價格戰以爭奪市場大餅。」