特斯拉股價崩跌 女股神再度抄底買進

電動車大廠特斯拉 (TSLA-US) 股價創下 2 年多來最差單日表現。但是，有「女股神」封號、方舟投資 (ARK) 創辦人伍德週二 (3 日) 再度逢低買進特斯拉，並重申對這家電動車製造商堅定不移的信心。

根據特斯拉日前公布數據，去年第四季交車量為 405,278 輛，創下單季最高紀錄，但交付量仍不如分析師原估的 420,760 輛。全年交車量為 131 萬輛，較前年躍增 40%，但交付量仍未達 50% 成長目標。全年產量則成長 47% 至 137 萬輛。特斯拉股價也因此在週二崩跌 12.24% 至每股 108.10 美元。

特斯拉股價在去年暴跌 65% 的基礎上再度下跌，原因包括利率上升和通貨膨脹對電動車需求造成壓力、日益激烈的市場競爭和供應鏈問題以及馬斯克分心經營推特等。

不過，伍德旗下方舟投資旗艦基金 ARK Innovation ETF(ARKK-US) 在今年的首個交易日中，買進了超過 176,000 股特斯拉股票，價值估計超過 1,900 萬美元。

自去年 10 月 3 日此伍德持開始逢低買進以來，伍德旗下基金共買入超過超過 93.8 萬股特斯拉股票。

Baird 分析師 Ben Kallo 最近將特斯拉列為 2023 年的首選股，他維持該股「優於大盤」（outperform）的評等，並表示在特斯拉於 1 月 25 日公布財報之前，將持續買入該股。

Kallo 表示，雖然特斯拉去年第四季交車量不及預期，但卻超出自家的預期。他進一步指出，隨著柏林與奧斯汀的超級工廠持續提高產能，預估今年每季產量將成長約 20%。