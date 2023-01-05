鉅亨美股雷達：美將公布小非農數據 亞馬遜證實裁員超過1.8萬人

美股重要看點：

美今日將公布 ADP 新增就業、失業金、貿易收支、PMI 等數據。美國 10 年期公債殖利率來到 3.69%。美股期貨週四 (5 日) 上升，道瓊期貨漲 0.05%，標普 500 期貨漲 0.09%，那斯達克 100 期貨漲 0.14%。

美國聯準會 (Fed) 周三 (4 日) 公布去年 12 月的會議紀錄，內容顯示 19 名官員中無人認為今年會降息，他們更擔心，投資人過度樂觀期待即將停止升息，可能讓 Fed 更難壓制通膨。

Fed 決策小組、聯邦公開市場委員會 (FOMC) 上月無異議升息 2 碼 (50 個基點) 至 4.25-4.50%，但預測終點利率將升到 5% 以上。根據會議紀錄，官員樂見通膨月增幅趨緩，但希望能有更多進展，讓他們確信通膨走在持續降溫的道路上。

聯邦基金期貨市場預期，Fed 可能到今年夏天升息至 5.25%，之後開始降息，然而會議紀錄顯示，19 名官員中，不但沒有任何一位預測今年會降息。其中 7 人預測今年利率將升到 5% 以上，另有 7 人認為會升得更高。

明尼阿波利斯聯準銀行總裁卡什卡里 (Neel Kashkari) 周三 (4 日) 表示，在確定通膨已經觸頂以前，Fed 應該在接下來的幾次會議上繼續升息，直到政策利率達到 5.4% 後才停止。

卡什卡里認為，即使有越來越多證據顯示價格壓力已經過了最糟的時期，但在確信通膨觸頂之前，至少在接下來幾次會議升息是合理的。

美國私募基金黑石集團 (Blackstone) 公布 2023 年「十大驚奇預測」，預言在美國 Fed 積極打擊通膨下，實質利率將轉正，為過去 10 年來罕見景象，美國經濟將因此「溫和」衰退，美股則可望在年中前觸底、之後反彈，與 2009 年情況類似。

市場大空頭、Piper Sandler 分析師 Michael Kantrowitz 認為，期待新的一年能走出美股血洗陰霾的投資人恐怕將大失所望，今年標普 500 指數恐將下跌 16% 至 3225 點，出現史上罕見的連兩年兩位數跌幅。

美股前一交易日漲跌：

今日重要總經數據：

美國 12 月 ADP 新增就業人數 (萬)，預估 15，前值 12.7

美國 12 月貿易收支 (億美元)，預估 - 768，前值 - 781.6

美國上週初領失業金人數 (萬)，前值 22.5

美國上週續領失業金人數 (萬)，前值 171

美國 12 月 Markit 服務業 PMI 終值，預估 44.4，前值 44.4

美國 12 月 Markit 綜合 PMI 終值，前值 44.6

重要個股動態：

亞馬遜執行長賈西 (Andy Jassy) 周三 (4 日) 宣布擴大裁員規模至超過 1.8 萬人，證實華爾街日報 (WSJ) 稍早的報導。WSJ 稍早披露，亞馬遜這波總裁員人數從原本規劃的 1 萬人增加到超過 1.7 萬人，在科技巨擘紛紛裁員之際，這可能是迄今宣布最激進的精簡措施。

亞馬遜將從 1 月 18 日起開始裁減，主要影響電商、人資部門，這波裁員占亞馬遜約 30 萬名辦公室職員的 6%。以裁員總人數而言，超過 Meta(META-US) 的 1.1 萬人以及其他科技同業。

AMZN 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

《彭博》 週三 (4 日) 引述消息人士報導，記憶體大廠日本鎧俠 (Kioxia) 已重啟與儲存設備大廠威騰電子 (WDC-US) 合併的談判，未來有望與三星電子一較高下，此消息推助之下，威騰 (WDC-US) 盤後股價聞訊噴漲逾 8%。

消息人士指出，威騰自去年年底重啟與鎧俠的談判，目前還處於初期階段，也可能在沒有達成協議的情況下結束，雙方正討論合併為一家上市公司。

WDC 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

美國電腦製造商戴爾 (Dell) 考量到美中關係緊張，並且希望讓供應鏈更多元化，據傳訂下 2024 年以前停用中國製造晶片的目標，而且已告知供應商將「大幅減少」產品中的中國製零組件用量。

知情人士透露，戴爾的目標是 2024 年以前讓旗下產品使用的所有晶片，都由中國以外的工廠生產。