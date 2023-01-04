蘋果和亞馬遜市值去年分別流失8300億美元 相當於8家英特爾

有時需要用特別的方式來解析一些特定統計數據的重要性。蘋果 (AAPL-US) 和亞馬遜 (AMZN-US) 去年的巨額虧損就是最具代表性的例子。

這兩支股票是 2022 年市值的最大輸家。蘋果市值縮水 8463.4 億美元，亞馬遜市值縮水 8340.6 億美元。

兩家公司各自的市值都讓其他科技股的總市值相形見絀。Bespoke Investment Group 在一條推文中指稱它們的數字「令人震驚」。

由於獲利陷入困境且第 4 季財測令人沮喪，亞馬遜股價續下跌。它的表現與更全面的科技業一致；科技業普遍受到利率上升、網路廣告放緩和其他因素的影響。

雖然蘋果是為數不多能夠避免獲利暴跌的科技巨頭之一，但由於圍繞其最新產品銷售數字的質疑不斷，蘋果仍在苦苦掙扎，而且由於中國製造廠所在主要地區的疫情限制，蘋果在購物假期間面臨 iPhone 14 出貨困難。

由於對潛在經濟衰退的擔憂加劇，這家個人科技巨頭與同行一起放慢徵才步伐，這也可能會稀釋需求，因為消費者為了省錢而延後購買大件商品。蘋果股價周二 (3 日) 下跌 3.7%，觸及 52 周低點，市值自 5 月以來首次跌破 2 兆美元。

數據雖顯示這兩家公司流失可觀的的市值，但仍傲視同行。截至去年年底，Meta Platforms (META-US) 市值為 3155.6 億美元，不到亞馬遜市值 8569.4 億美元的一半。截至 12 月 30 日，蘋果市值更是 Meta 的數倍以上，達到 2.067 兆美元。

事實上，這兩支股票去年流失的市值就已是 Meta 總市值的兩倍多。

再用更淺顯的例子來說就更清楚了：蘋果和亞馬遜分別流失 8300 億美元的市值，相當於 10 家 PayPal (PYPL-US)、8 家英特爾 (INTC-US)、18 家 Snowflakes (SNOW-US) 或 49 家 Rivians (RIVN-US) 的市值。