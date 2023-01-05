供應商減產奏效 Q1 NAND Flash跌幅估收斂至10-15%

據 TrendForce 研究顯示，由於多數供應商已開始減產，第一季 NAND Flash 價格季跌幅將收斂至 10-15%，削價競爭也在原廠啟動減產後獲得控制。

TrendForce 指出，由於 NAND Flash Wafer 已近現金成本價，將是跌價最先獲控制的產品；Enterprise SSD 作為原廠消耗庫存重要出海口，且利潤空間較大，是跌幅最深的產品。

整體而言，NAND Flash 歷經去年下半年劇烈跌價，使供應商積極減產，加上較 DRAM 具較高價格彈性，TrendForce 預期，NAND Flash 價格下行週期會比 DRAM 提前結束。

Client SSD 方面，由於 2023 年筆電需求仍弱，筆電品牌備貨保守，加上 2023 年 Client SSD 需求位元成長持續放緩，且減產效益尚未發酵，供過於求情形仍持續，但部分減產供應商力守價格策略已奏效，第一季價格跌幅獲控制，收斂至 10-15%。

Enterprise SSD 方面，第一季備貨需求疲弱，加上平均銷售單價仍優於其它消費產品，原廠仍想積極擴大出貨量支撐獲利，導致供應商多採取競價搶市，成為第一季跌幅最深的產品、約 13-18%。

NAND Flash Wafer 方面，原廠減產效應逐漸發酵，但 NAND Flash Wafer 庫存仍高，短期仍採取低價銷售策略，但原廠持續承受虧損意願不高，預估第一季 NAND Flash Wafer 合約價將是跌幅最小的產品，約 3-8%。

