藥華藥去年12月營收小幅下滑 Q4、全年仍倍數跳增

藥華藥去年12月營收小幅下滑 Q4、全年仍倍數跳增。(圖:AFP)
藥華藥去年12月營收小幅下滑 Q4、全年仍倍數跳增。(圖:AFP)

藥華藥 (6446-TW) 今 (5) 日公布去年 12 月營收，受美國聖誕長假，以及血液科醫師工作天數減少影響，單月營收降至 2.51 億元，月減 20.6%，年增 124.5%；不過去年第四季營收 8.42 億元，季增 3.8%、年增 121.6%；全年營收 28.82 億元，年增 339.31%。

藥華藥表示，2022 年是旗下新藥拿到美國 FDA 藥證後，完整的第一個年度，在美國子公司全力佈建通路與保險給付之下，去年第四季美國營收貢獻較第三季有顯著成長，預期 2023 年也會維持成長態勢。同時，竹北新廠去年 10 月開始動土、台中廠也於 12 月順利完成日本 PMDA 的 GMP 查廠作業。

展望未來，藥華藥預期，日本藥證有機會今年上半年取證，目前靜待通知結果，日本子公司團隊已投入上市前的準備，期望在取證之後，開始貢獻營收。

中國市場部分，旗下新藥已向中國藥監局 (NMPA) 申請 Ropeg 上市許可證，適應症為真性紅血球增多症 (PV)，瞄準中國約 40 萬名 PV 患者。其中新藥於中國進行的 PV 第二期創新銜接性臨床試驗，是以快速遞增到目標劑量的臨床試驗計劃進行，數據顯示，以越快速度施打該新藥到目標劑量更能顯示成效。

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