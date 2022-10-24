IMF：歐洲恐陷入更嚴重衰退 社會緊張加劇

國際貨幣基金組織 (IMF) 週日 (23 日) 表示，由於能源危機對重創經濟，歐洲部分地區的經濟衰退，可能會演變成整個歐洲「更嚴重的衰退」，而生活成本危機，恐怕也將引發社會緊張局勢加劇。

IMF 表示，歐洲前景已顯著黯淡，經濟成長將大幅放緩，通膨仍將居高不下。而政府提出的新一輪支持，僅能部分抵銷通膨加劇和能源危機惡化等的壓力。

IMF 表示，歐洲自去年底開始脫離疫情，但俄烏戰爭「徹底改變了局面」，導致通膨飆升，能源價格飆漲，迫使歐洲央行冒著導致經濟萎縮的風險，提升利率，以冷卻通膨。歐洲發達經濟體的成長預估將在 2023 年顯著放緩至 0.6%。

IMF 也預測，德國和義大利將在明年陷入衰退，至於該地區的新興經濟體，不包括衝突國家和土耳其，成長預計也將放緩至 1.7%。

報告表示：「一個關鍵的近期風險是能源供應進一步中斷，再加上寒冷的冬天，可能導致嚴重天然氣短缺、配給問題和更深的經濟痛苦。」

Swedbank 經濟學家 Nerijus Maciulis 認為，未來幾個月歐元區通膨率，依然會處於令人不安的高點。在這種情況下，歐洲央行很有可能過度收緊貨幣政策。

經濟學家普遍預計到明年 3 月，歐洲央行存款利率將升至 2.5%，意味著歐洲央行將在 10 月 27 日升息 75 基點，並在 12 月再次升息 50 基點。