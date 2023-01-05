比李嘉誠多人民幣800億 這對福建兄弟躍海外華人新首富

1951 年 4 月，黃渭源在印尼中爪哇古突士市收購一家瀕臨倒閉的煙廠，這項決定改變了整個家族的命運。

去年 12 月，富比士印尼富豪榜出爐，黃輝祥和黃輝聰兄弟依舊名列榜首，他們已蟬聯 14 年。黃渭源是黃輝祥和黃輝聰的父親。

根據富比士的數據，黃氏兄弟最新身價是 477 億美元，大約是印尼第二富豪的四倍，比第二至六名富豪加起來還多。

即便在全球富豪榜上，黃氏兄弟也名列前茅。黃輝聰、黃輝祥分別位居《2022 年富比士全球億萬富豪榜》第 64、第 69 名。如果兩人身價加在一起，可躋身前 30 名，躍居東南亞首富。

在富比士 2022 香港富豪榜上，作為香港首富的李嘉誠，總財富為 360 億美元（人民幣 2,500 億元），這意味著黃家兄弟比李嘉誠多 117 億美元（人民幣 800 億元），並且是海外華人新首富。

黃氏兄弟的巨大財富，早就引起國際人道救援機構的注意。

2017 年，非政府國際救援組織樂施會發布的報告顯示，印尼億萬富豪越來越多，窮人也越來越多，兩極分化日益嚴重。黃輝祥、黃輝聰兄弟被樂施會直接點名，稱這對兄弟檔每年賺取的利潤，足以消除印尼全國絕對貧困。

有錢還是其次，重點是他們的產業跨度實在太大了。除了針記煙草這家印尼第二大煙草公司，黃家擁有印尼最大消費電子品牌 Polytron，以及印尼最大私有銀行——中亞銀行。

在房地產領域，黃氏兄弟也風生水起。從工業園建設，到私人住宅，再到商場、辦公大樓、酒店、購物中心，都是名下 PT Bukit Mulia 公司的業務範疇。

印尼購物中心這個東南亞最大的商場，同在他們名下。該購物中心占地 64 萬平方公尺，共有 10 層，裡面有 200 多家品牌及潮流服裝店，以及 100 多家高檔餐館及快餐連鎖店，已經成為各種旅遊攻略的印尼打卡聖地。

這還不算完。

儘管這對兄弟都 80 多歲了，但對新事物仍保持敏銳眼光。他們買下印尼最大在線論壇 Kaskus，投資成立有印尼淘寶之稱的電商平台 Blibli，以及影音平台 Mola TV、旅遊電商網站 Tiket。

可以說，黃氏兄弟的產業深入印尼民眾生活，而這一切，都是從他們的父親黃渭源買下那家煙廠開始。

黃氏兄弟的祖籍是福建，家族自清朝便飄洋過海到東南亞謀生，到黃渭源這一代，黃家已經算是富商。

當年黃渭源拿出全部資產，收購一家員工人數不到十人的煙廠，並將其改名為針牌。

針牌很小，但當時市場上的煙廠卻不少，如何打開銷路？黃渭源認為，必須要走差異化路線。在一籌莫展之際，他聽到了一個土方法：在煙葉中加入丁香，可緩解胸痛。

黃渭源欣喜若狂。他帶領工人「土法煉鋼」，研究出丁香煙，並且用玉米皮捲製，。雖然這種方式的包裝粗糙，卻簡化生產，節約成本，價格便宜也有利可圖，很適合走大眾路線。

產品成型後，黃渭源立即以此為賣點，展開宣傳攻勢。吸煙本是有害身體健康，但針牌煙卻可緩解胸痛，老煙民一聽，這可神了，於是銷路越來越廣，煙廠規模隨之擴大，甚至黃渭源設立分廠。

到 1960 年代初期，針記丁香煙產量已經達到年產 3.29 億支，成為印尼第二大煙草商。接近花甲之年的黃渭源，也成為古突士市數一數二的富豪。