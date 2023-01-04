渣打預估美元第1季到頂 日元有望上看120元

為抑制通膨美國聯準會帶頭升升不息，渣打銀行財富管理處投資策略部主管劉家豪表示，隨著全球通膨放緩，屆時聯準會有望在今 (2023) 年上半年停止升息，且不排除年底前貨幣政策由緊縮轉向寬鬆，預估美元將在第 1 季到頂，日元兌美元可望上看 120 元。

渣打銀行今 (4) 日舉行 2023 年投資展望記者會。劉家豪表示，預期聯準會今年第 1 季仍將繼續升息，美元指數在未來 1 到 3 個月將持續高檔震盪，但屆時若聯準會暫停升息，加上中國防疫鬆綁、歐洲地緣政治風險趨緩，少了避險需求，勢將削弱美元利差優勢。

劉家豪認為，美元短線 3 個月內將持續高檔震盪，但從長線角度來看，預估未來 6 到 12 個月，美元指數今年跌幅約 4%~5%。

相較於美元可能轉弱，渣打則看好日元與歐元將成為美元走貶的受惠者，至於商品貨幣包括澳幣、紐幣、加幣可能微幅走升，但因商品價格漲勢有限，可能抑制匯率表現；另外，亞幣也可能小幅走升。

劉家豪指出，日元對美元先前曾在 127 附近整理，在日本央行去年調整殖利率曲線政策後，市場解讀此為實質上的升息，加上美元可能轉貶，研判日元有望回升，推測日元兌美元不排除朝 120 元關卡邁進。

在黃金部分，渣打銀行預估，黃金在第 1 季將維持橫盤走勢，但隨著聯準會可能結束升息，且焦點轉向經濟衰退風險之際，黃金的避險特性有機會再度受到市場青睞，預期未來 12 個月金價可能向上挑戰 1890 美元。

另外，經濟放緩可能讓原油需求轉弱，預期 OPEC + 產油國組織將維持產能紀律以穩定油價，預估每桶大約在 70 美元上方，未來 12 個月西德州原油均價可能保持在每桶 75 美元左右，但若地緣政治導致供需緊張，或是中國經濟復甦力道優於預期，也可能讓油價有上行壓力。