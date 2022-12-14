渣打預估央行明天升息半碼 明年起利率將按兵不動

美台央行接力召開利率會議，渣打銀行預估，聯準會 14 日將升息 2 碼 (0.5 個百分點)，我央行明 (15) 日升息半碼 (0.125 個百分點) 機率高，但預期我央行在今 (2022) 年第 4 季升息半碼後，明年利率就會按兵不動。

渣打銀行今日舉行 2023 年經濟展望記者會，渣打銀行東北亞區高級經濟學家符銘財認為，目前看來全球高通膨已經到頂，明年起通膨有望逐步趨緩，而接下來觀察重點就是通膨何時才會真正下降。

符銘財認為，聯準會在今天宣布升息 2 碼後，明年還會繼續升息，但每次升息幅度應該只有 1 碼，預期要到明年第 1 季後才會停止升息，而屆時利率將來到 4.75%，到了明年第 3 季、第 4 季初就會開始降息，每次降息幅度預估約半碼到 1 碼。

而我央行明天即將召開理監事會議，符銘財表示，央行明天再升息半碼機率高，預估明年台灣的 CPI 將降至 2% 以下，加上台灣明年經濟成長率降至 2.2%，在通膨趨緩、經濟成長率下滑、出口又不好的情況下，預期我央行明年將停止升息，維持利率按兵不動。

符銘財補充，台灣過去出口主要靠半導體與消費性電子支撐，但渣打銀行內部研判，半導體產業明年展望恐不如過去樂觀，相關投資也將減少，以此來看，「台灣明年的出口表現一定不好」。

不過符銘財也說，儘管看淡半導體展望，但隨著邊境開放，觀光客回流有望支撐起明年經濟成長力道，但何時恢復到疫情爆發前的水準，則要看觀光客回流的速度，預期只要觀光客回流恢復到過去的一半，對於明年經濟成長就會有一定的支撐力道。