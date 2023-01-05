〈紐約匯市〉Fed會議記錄缺乏驚喜 美元回落、澳幣勁揚至三周高點

由於美國聯準會 (Fed) 的 12 月利率會議紀錄未釋出有關 2 月升息步調的新資訊，美元指數周三 (4 日) 回落。澳幣勁揚至三周高點，有消息傳出中國計劃放寬對澳洲煤炭的進口限制。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 下跌 0.26%，至 104.25。

Fed 會議紀要顯示，與會官員普遍認為在實現 2% 通膨目標以前，需要繼續維持限制性政策立場，所有聯邦公開市場委員會 (FOMC) 成員都預估今年不會降息，並警告投資人不應過度解讀放慢升息步調的行動。

NatWest Markets 的 G10 外匯策略主管 Brian Daingerfield 認為，這次公布的會議紀錄沒有提供重要的新訊息，Fed 的鷹派前景體現在他們對今年終點利率預估值的調整，這都已經反映在上月的記者會、經濟預測以及央行聲明當中。

12 月會議紀要沒有改變投資人對 Fed 在下一次會議的升息預期。聯邦基金期貨交易員預估，Fed 在 2 月把升息步伐放慢至 1 碼的機率為 67%。

Daingerfield 說：「沒有明顯的跡象表明 Fed 偏向進一步放緩還是維持 12 月的升息步調，我認為這是我們之所以沒有看到市場出現較大反應的原因。」

就在 Fed 致力於平抑價格壓力的同時，穩健的就業市場繼續為 Fed 提供升息空間。

經濟數據指出，美國 11 月 JOLTs 職位空缺數雖下滑至 1045.8 萬個，仍高於市場預期，顯示勞動力市場依舊吃緊。即將在本周五 (6 日) 公布的 12 月非農就業會是關注焦點，市場預期將新增 20 萬人，而 12 月平均每小時薪資估月增 0.4%、年增 5%。

中國即將開放國界之際，對進一步財政刺激有望出台的樂觀情緒，為風險情緒帶來提振，並降低美元需求。

與此同時，澳幣大漲 1.7% 至 0.6840 美元，為 12 月 15 日以來最高。有消息傳出中國國家發改委正在討論讓 4 家國營企業重新從澳洲進口煤炭，若消息屬實，這將是中國自 2020 年對澳洲煤炭實施禁令以來首度放寬限制。

歐元升近 0.6% 至 1.0606 美元。法國稍早公布 12 月消費者物價指數 (CPI) 降幅超出預期，通膨觸頂跡象幫助緩解人們對於歐洲央行 (ECB) 採取強硬政策立場的擔憂。

其他主要貨幣方面，英鎊漲約 0.8% 至 1.2055 美元，收復前一日跌勢。日元兌美元重貶 1.3%，至 132.67 日元兌 1 美元。

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