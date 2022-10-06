聯準會鷹浪太強 渣打估美元Q4站上117

聯準會鷹浪太強推升美元行情，渣打銀行認為，美元第 4 季依舊是偏強格局，預估美元指數將站上 117 高點，但預期聯準會升息循環將在今年底進入尾聲後，可能讓美元指數觸頂反轉。

渣打銀行財富管理處投資策略部負責人劉家豪說，預估聯準會升息利率攀升至 4.5% 後，升息循環將暫時告終，研判美元指數到今年第 4 季仍是走強態勢，美元指數有望站上 116.5 到 117 區間震盪。

但劉家豪也說，美元走強格局可能在半年到 1 年內出現觸頂後轉折，他同時建議，投資人可從三大面向觀察美元指數是否回落，包括：一、聯準會升息循環何時進入尾聲，二、中國防疫何時終止清零政策，三、俄烏戰爭何時打破僵局，屆時歐元可能回穩、美元拉回，非美貨幣也可能啟動反彈。

另外，在其他貨幣部分，歐元在能源安全和配給問題的陰影揮之不去，以及歐洲央行相對緩慢的升息步伐，短期內對歐元仍帶來下行壓力，預估歐元兌美元未來 1-3 個月走勢可能仍疲弱，並測試 1 歐元兌換 0.90 美元附近的支撐位，年底可能收在 0.93-0.94 附近。

英鎊部分，新政府宣布減稅計劃企望重振經濟，但英國央行仍必須透過升息抑制通膨，導致財政與貨幣政策相互矛盾造成市場恐慌，使英鎊兌美元一度重挫，儘管英鎊在 1 英鎊兌 1.05 美元附近出現反彈，渣打銀行財富管理團隊對英鎊的中長期表現仍持相對較保守的看法，認為停滯性通膨的風險可能持續拖累英鎊後市。