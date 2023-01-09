台股具三大優勢 成為定期定額基金首選

台股殖利率優於全球，2021 年上市櫃公司平均現金殖利率衝高到 4.2％，加上台灣眾多產業是全球重要供應鏈的一環，護國神山多，即便 2022 年市場逆風，投資人依然挺進台股。事實上，許多台股基金績效表現優於大盤，雖然投資人於 2022 年投入市場狀態較 2021 年保守，但若持續以定期定額的方式投資台股基金，不但可以掌握台股上漲契機，更可以發揮滾雪球的優勢，提升勝率累積財富。

市場劇烈波動 定期定額最佳

由於美國通膨逐漸降溫，聯準會暴力升息按下暫停鍵，2022 年底最後一次升息幅度降為 2 碼，中止連續 4 次升息 3 碼的步伐，預估今 (2023) 年利率升至高峰後，可望停止升息。故今年金融市場表現應可逐漸回歸基本面，且在股價明顯修正下，長期投資價值已然浮現。

由於投資市場瞬息萬變，許多人往往礙於時間，而無法深入研究市場、監測市場變化，加上金融市場震盪劇烈已是家常便飯，很多人常常是買在高點、賣在低點，更遑論能夠低買高賣了，此時，定期定額是最佳的投資方式。因為它具有平均成本的優勢，不用為何時該進場而傷腦筋，因此，投資人可以透過定期定額分批進場佈局台股，降低投資組合波動及風險，逐步建構核心資產部位。

台股三大優勢加持

近年來台股基金已經成為國人錢進台股的主要投資工具，根據投信投顧公會資料顯示，雖然 2022 年台股基金規模減幅約 1 成，不過拉長時間來看，台股基金規模仍是維持上升趨勢，近兩年投信台股基金規模增幅高達 33%，顯示台股基金仍受到投資人青睞。

由於台股後市表現依然可期，投資人不妨可趁股價回檔之際，逐步加碼台股基金，主要是台股有三大優勢加持，一是台股殖利率高：台股近 10 年平均殖利率約 4%，2021 年台股現金股利甚至高達 2.35 兆元，殖利率約 4.2％，領先全球。2022 年因台股基本面尚穩健、上市櫃獲利強勁，至 11 月底，台股現金殖利率高達 4.63％。

二是台股本益比低：台股本益比修正至 10 倍左右，低於長期平均，投資價值浮現，將持續吸引資金進駐，摩根士丹利證券已提升台股評等到「加碼」。

三是台廠位居全球供應鏈重要地位：台灣擁有最強的半導體產業鏈，台積電、聯發科、日月光、旺宏等大廠均是全球之最；又如全球百大 PCB 廠中，台灣有 25 家入榜；全球 2 大自行車品牌捷安特、美利達也是台灣品牌；電動車大廠特斯拉有高達 75％的供應商來自台灣，這些均凸顯台廠在全球市場舉足輕重。

定期定額台股基金 掌握反彈契機

該如何掌握台股上漲契機？不妨透過定期定額方式，其優點有三，一是分散成本：分批持續投入，而非一次買進，能夠分攤持有成本，降低投資風險。而且當市場修正之際，還可以逢低加碼，待未來行情上漲時，可以獲利更多。

二是投資門檻低：定期定額投資毋庸過多的資金，舉例來說，在新光銀行進行基金定期定額投資，最低申購金額只要新臺幣 1000 元或美金 100 元即可，門檻低、負擔輕，很適合小資族、社會新鮮人等資金不多者。即使市場出現劇烈波動，也不至於劇烈影響到正常生活開支，而且透過時間複利效果，長期下來可以累積一筆可觀的收益。因此，定期定額買台股基金可說是不錯的投資方式，藉此累積教育金、退休金等各階段財富目標。

三是操作簡單，不需要擇時：投資人不用時刻盯盤，省時又省力，例如透過新光銀行智能理財投資平台，以科學化方式，根據客戶目標、需求及風險屬性，提供適合的基金投資組合，並根據市場變化發出再平衡通知，讓投資人決定調整與否，以維持最適化的投資組合。不用花過多時間與精力研究市場，也不需要擁有太多的專業知識，投資人只要每月定期定額投入，即可免除擇時及人為因素干擾，非常簡便。

展望未來，儘管市場仍存有不少投資變數，劇烈震盪在所難免，但也提供了逢低加碼的好機會。正如同巴菲特所言：「別人恐懼時，我貪婪」，投資人可以藉由定期定額方式危機入市，布局台股基金，除了可以降低風險，更可以參與未來股市反彈契機。