鉅亨速報 - Factset 最新調查：中鋼(2002-TW)EPS預估下修至0.94元，預估目標價為29元

根據FactSet最新調查，共9位分析師，對中鋼(2002-TW)做出2023年EPS預估：中位數由1.01元下修至0.94元，其中最高估值1.31元，最低估值0.53元，預估目標價為29元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|最高值
|1.31
|1.47
|最低值
|0.53
|1.09
|平均值
|0.92
|1.35
|中位數
|0.94
|1.41
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|最高值
|469,511,700
|472,065,000
|最低值
|382,680,000
|364,107,000
|平均值
|432,773,910.6
|423,716,177.43
|中位數
|436,535,495.37
|429,346,354.86
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2020年
|2019年
|2018年
|EPS
|4.02
|0.05
|0.57
|1.58
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|468,327,501
|314,783,301
|366,240,735
|400,665,057
詳細資訊請看台股內頁：
https://invest.cnyes.com/twstock/TWS/2002/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。