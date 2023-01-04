鉅亨速報 - Factset 最新調查：美利達(9914-TW)EPS預估下修至13.42元，預估目標價為193元

根據FactSet最新調查，共14位分析師，對美利達(9914-TW)做出2023年EPS預估：中位數由13.49元下修至13.42元，其中最高估值16.66元，最低估值11.39元，預估目標價為193元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|最高值
|16.66
|19.51
|最低值
|11.39
|12.48
|平均值
|13.54
|14.66
|中位數
|13.42
|14.22
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|最高值
|39,905,128.01
|43,331,000
|最低值
|34,305,000
|37,095,074.59
|平均值
|37,304,072.91
|41,035,646.43
|中位數
|37,360,000
|41,069,500
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2020年
|2019年
|2018年
|EPS
|15.55
|13.36
|8.37
|5.72
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|29,391,183
|27,072,342
|28,243,214
|25,852,942
詳細資訊請看台股內頁：
https://invest.cnyes.com/twstock/TWS/9914/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。