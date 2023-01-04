美股大多頭：今年或存在3大驚喜 有望推升美股走高

美股長期多頭、華頓商學院金融學教授 Jeremy Siegel 週二 (13 日) 預期，2023 年可能將出現 3 大驚喜，並促使美股因此走高。

Siegel 表示：「我從未見過如此悲觀的情緒，高達 60% 的經濟學家預測經濟將會陷入衰退。當每個人都站在同一邊時，我會非常謹慎。我認為 2023 年很可能會出現一些意外發展。」

1. 失業率激增但企業獲利上升

許多投資人認為，隨著經濟放緩，失業率將在 2023 年激增，企業獲利也將因此受到衝擊。這也是為什麼大多數市場人士預計今年標準普爾 500 指數成分股企業盈餘成長恐持平或出現負值的原因。

但是，Siegel 認為，儘管就業市場吃緊可能放緩，失業率上升，但國內生產毛額 (GDP) 成長率可能優於預期。此外，如果美聯準會 (Fed) 轉向，就有機會避免經濟衰退，迎來良好企業獲利。

2. Fed 大幅降息

Siegel 認為，Fed 不會如市場所預料的將利率升至 5% 以上。若失業率升至 3.8% 或 3.9%，Fed 必定要改變作法。他預期 2023 年底利率不會達到 5%，更可能將會落至 2% 至 3% 的區間。

3、上半年標普上漲 15%

近期多名華爾街人士預計，美股將在 2023 年上半年繼續面臨賣壓，最終隨著整體經濟進入衰退而觸底。

不過，Siegel 認為，股市應該會迎來非常好的一年，標普 500 指數將會在上半年上漲 15%，因為市場具前瞻性，反應的是未來。