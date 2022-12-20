末日博士：美國經濟將會陷入衰退 明年標普恐跌25%

2008 年曾準確預測金融海嘯的「末日博士」羅比尼 (Nouriel Roubini) 表示，全球經濟如今正面臨嚴重衰退的風險，市場應保持哥度警惕。若是美國經濟明年陷入衰退，標普 500 指數可能將下跌 25%。

羅比尼表示，新舊問題交匯給全球經濟帶來了風險，總體經濟出現了一些以前不存在的重大新威脅，而且持續加劇，人們對此卻是無能為力。

他警告，通貨膨脹、人工智慧、氣候變遷和第三次世界大戰的風險都將對全球經濟走勢產生巨大影響，市場必須保持高度警惕。

羅比尼擴大了他對明年的悲觀預測，並抨擊美聯準會 (Fed) 在壓制通膨方面沒有達到目標，並警告說，由於 Fed 的激進升息，美經濟明年將會陷入衰退。

羅比尼也說，即將到來的經濟衰退將是嚴重的，不會是一場短暫而淺的衰退，而是一場深刻而持久的衰退。由於美國通膨率為 7.1%，失業率為 3.7%，魯比尼認為，這個世界上最大的經濟體幾乎肯定會面臨硬著陸。

他也預測，如果明年美國經濟萎縮，標準普爾 500 指數可能暴跌 25%。他建議投資人不要太偏重股票，多持有現金。雖然現金價值會被通膨侵蝕，但仍強過可能跌個 10%、20% 甚至 30% 的股票和其他資產。固定收益方面，建議遠離長天期公債，增加短期公債或抗通膨債 (TIPS)。