華碩ROG電競新品齊發 台灣時間6日再推新品搶市

品牌大廠華碩 (2357-TW) 旗下電競品牌 ROG 玩家共和國在台灣時間 4 日凌晨舉行 CES 2023 ROG《For Those Who Dare: Maxed Out》線上發表會,推出一系列電競新品搶市,可望為營運增添動能,並預告將在台灣時間 6 日凌晨再舉行《Seeing an Incredible Future》線上發表會推出 ASUS 全系列新品。

華碩表示,電競新品瞄準創新遊戲戰備,其中,Strix Scar、Strix G 系列電競筆電將提供 16/17/18 吋三種版本,並全面升級輕薄 Zephyrus 系列電競筆電 G14/G16/M16,其中,ROG Zephyrus M16 首度採用 AniMe Matrix 動態編程 LED 顯示器,另外也推出 Flow 系列電競筆電、全新電競桌機 ROG Strix G22CH。

華碩進一步指出,ROG 這次也展示多款首次亮相的產品,包括 540Hz 電競螢幕 ROG Swift Pro PG248QP、首款 27 吋 1440p OLED 電競螢幕 ROG Swift OLED PG27AQDM,此外,也推出全球首款四頻 WiFi 7 電競路由器 ROG Rapture GT-BE98、ROG Azoth 75% 無線客製化電競機械鍵盤。

另一方面,華碩 ROG 也宣布再度與訓練軟體 Aim Lab 合作,聯手打造全新週邊,包含 ROG Harpe Ace Aim Lab Edition 電競滑鼠、ROG Hone Ace Aim Lab Edition 電競滑鼠墊,以及內建不受限制自訂功能的 ROG Raikiri Pro PC 無線控制器與 ROG Destrie 人體工學電競椅。

華碩也分享 ROG 電競筆電 2023 年版本的三大關鍵革新,包含處理器、顯示卡效能爆發,最高搭載將搭載超微 (AMD-US) Ryzen 9 Zen 4 或英特爾 (INTC-US) 第 13 代 Intel Core 處理器,以及最高 AMD Radeon RDNA3 或 NVIDIA GeForce RTX 40 系列筆電顯示卡。

散熱效能上,華碩 ROG 電競筆電全新三風扇散熱技術 (Tri-Fan Technology) 搭配全尺寸散熱器 (Full-width Heatsink) 的整排全出風散熱鰭片設計,至於 ROG Nebula 電競筆電螢幕,是將競品旗艦規格做為 ROG 電競筆電標配。