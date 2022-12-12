〈TCA會員大會〉華碩胡書賓：季節性銷售高峰仍在 顯卡市況Q1可望回溫

品牌大廠華碩 (2357-TW) 共同執行長胡書賓今 (12) 日表示，第四季個人電腦 (PC)、板卡產品季節性假期銷售潮仍有浮現，但與去年高基期相較下還是不好，整體市況展望變化不大，預期個人電腦要到明年第二季才會回溫，不過顯卡類產品因產品線更完整，第一季回穩值得期待。

胡書賓表示，受去年高基期影響，預期今年第四季整體產業難逃年對年雙位數下滑，不過觀察今年雙 11、黑五、網購等傳統銷售檔期仍有出貨高峰，直言季節性假期銷售潮並未消失，僅是高峰不如去年。

由於產業仍處在庫存調整階段，胡書賓說，第四季、明年營運展望維持先前法說會看法，認為產業至少到明年第二季都將受影響，而華碩預估第四季筆電出貨將季減 15%，主板、顯卡等零組件產品則可望受惠新品推出，逆勢季增 5%。

以顯卡產品為例，胡書賓認為，目前率先推出的是 RTX 4090/4080 高階系列新品，但明年首季包含 4070/4060 等中階平價系列新品也將推出，屆時產品線將更加完整，且各廠因應新一代產品也會加速庫存去化，認為明年首季將是顯卡市況回溫的觀察點，相當值得期待。

至於外界關注新一代 CPU、GPU 漲價狀況，胡書賓說，每代新品價格都會隨半導體新製程、處理器效能提升，有所調整，華碩等廠商也會在新品推出時適時反映價格，且在效能提升下，相信很多 Power User(高級玩家) 都能接受漲價。