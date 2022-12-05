華碩醫療布局跨大步 攜羅氏大藥廠推動精準醫療

品牌大廠華碩 (2357-TW) 近年積極布局智慧醫療領域應用，為順應個人化醫療趨勢，透過整合軟硬體、人工智慧、布局雲端等，發展智慧醫療解決方案，今 (5) 日進一步宣布與瑞士羅氏集團合作，未來將結合羅氏集團醫療實務，聯手開發精準醫療。

華碩表示，即使疫情加速科技與醫療結合，但藥物開發與測試過程依舊耗時且複雜，此次雙方合作將使用華碩 AI 研發中心 (AICS) 的醫療大數據研究平台 (Lumos Real-World Data Platform)，同時整合醫療數據與羅氏藥廠的藥物開發經驗與資源，提升醫療及臨床研究品質。

華碩營運長暨全球資深副總裁謝明傑表示，華碩長期布局智慧醫療，以科技協助醫療產業，並積極與各領域龍頭合作，這次與瑞士羅氏大藥廠合作，將共享研究資源和技術成果，共同找出精準醫療的新興解決方案。

羅氏大藥廠台灣總經理 Girish Mulye 也指出，羅氏致力個人化醫療保健並改善台灣患者旅程的每一步，羅氏目標是更早發現疾病，並協助提升醫療專業人員照顧病患的量能，同時開發世界上較安全、具有較佳療效的藥物，進而改善每位患者的治療效果。

華碩也補充，Lumos 平台的智能病歷搜尋 (EMR Search)、世代研究 (Cohort Study) 兩大功能，將提供快速設定與即時大數據分析，此次也預計應用在治療乳癌、肺癌、眼科等領域，如研究乳癌患者在不同藥物組合下，其治療選擇、治療順序與復發率等相關數據指標，以理解疾病發展和調整患者療程，增進醫療效率。