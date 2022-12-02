華碩商用電腦、電競筆電報捷 雙奪台灣市占冠軍

品牌大廠華碩 (2357-TW) 今 (2) 日表示，根據市調機構 IDC 統計，華碩商用筆電、商用桌機在今年第三季分別以 39.9%、42.8% 市占率稱霸業界，其中，商用桌機更較對手品牌有 15 個百分點差距，此外，知名市調機構也指出，華碩電競筆電以 41.3% 市占蟬聯第三季銷售冠軍。

華碩表示，旗下商用電腦穩居台灣市占第一，近期推出的 ASUS ExpertBook B9 備受企業主管喜愛，有高階經理人機、CEO 機之稱，而商用桌機 ExpertCenter D/M 系列也是中小企業、政府教育單位、大型企業採購首選，為協助企業售前 / 中 / 後完整規劃，年底前也將完成全球 28 個國家的華碩 FAE 團隊部署。

電競市場方面，華碩說，旗下 ROG Flow 變形電競筆電系列銷售亮眼，截至今年 10 月底，銷量已是去年同期的近 2 倍，硬體方面，最高可搭載第 12 代英特爾 (INTC-US)Core i9 處理器、輝達 (NVDA-US) GeForce RTX 3050 Ti 顯示卡。

營運方面，華碩認為，第四季在通膨、疫情、產業去化庫存影響終端需求下，筆電出貨將季減 15%，主板、顯卡等零組件產品則可望受惠新品推出，逆勢季增 5%，將持續嚴格管控庫存，估本季可望再減少 20% 存貨金額，而依目前庫存狀況判斷，預期明年中供應鏈整體庫存將能回到健康水準。