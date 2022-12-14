華碩攻智慧醫療 推全球首款指尖量測脈波指數健康手環

品牌大廠華碩 (2357-TW) 今 (14) 日舉行新品發表會，推出全新智慧健康穿戴解決方案，並成功開發出全球首款指尖量測脈波指數功能的健康手環 ASUS VivoWatch 5 AERO，除可紀錄使用者生理徵象外，也可即時取得脈波指數、心電圖、血氧參考值等數據。

華碩營運長暨全球資深副總裁謝明傑指出，華碩發展智慧健康穿戴至今 8 年，堅持台灣製造、技術 100% 自主研發兩大初衷，在產品開發上，更能順應醫療照護趨勢，快速回應市場需求，這次推出的 ASUS VivoWatch 5 AERO 就具備目前市面上最完整的生理量測功能。

華碩表示，ASUS VivoWatch 5 AERO 承襲華碩智慧健康錶，採用醫規等級的三極片單導程 ECG 電學感測器、雙通道 PPG 光學感測器，並具備可評估健康狀態的脈波指數、獲衛福部醫療器材軟體認證的心電圖以及指尖血氧與心率、舒壓指數、睡眠監測等日常健康管理功能。

銷售方面，華碩指出，ASUS VivoWatch 5 AERO 即日起將可在 Yahoo! 購物中心、PChome 線上購物、momo 購物網、全台華碩手機專賣店搶先體驗開賣，建議售價則為新台幣 3690 元起。

華碩近年智慧醫療領域應用布局跨大步，除發表全新穿戴式硬體產品外，日前也宣布順應個人化醫療趨勢，將透過整合軟硬體、人工智慧、布局雲端等，發展智慧醫療解決方案，並與瑞士羅氏集團合作，聯手開發精準醫療。