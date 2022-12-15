台灣大攜手輝達、羅技 在台推雲端遊戲掌機

台灣大 (3045-TW) 瞄準遊戲市場，攜手 Logitech G、NVIDIA(輝達) 合作打造一站式雲遊戲創新體驗，並於今 (15) 日共同宣布「Logitech G CLOUD 雲端遊戲掌機 」正式在台上市，台灣也是繼北美後，第二個開賣該款雲端遊戲掌機的市場。

個人用戶事業群副總經理暨商務長林東閔表示，此次與 Logitech G、NVIDIA 合作，延續新品牌「OP 響樂生活」理念，整合網路、內容、設備、服務，提供消費者多元的科技生活與智慧連結的平台，玩家輕鬆透過雲端遊戲掌機，多款 3A 大作遊戲、影音娛樂服務一機搞定，引領業界首創一站式創新體驗，開啟下一個雲端遊戲新革命。

台灣大指出，台灣遊戲市場普及度在亞洲名列前茅，玩家人口比例也高於全球平均，隨著科技演進、行動裝置普及，民眾利用碎片化時間觀看影音或玩遊戲成趨勢，看準雲端遊戲市場及掌機裝置帶來娛樂自由性，繼 2020 年與 NVIDIA 共同打造「GeForce NOW 聯盟 Taiwan Mobile」雲端遊戲服務後，用戶數年成長超過 120%，且玩家黏著度高，平均每月每人遊玩時間、每月活躍用戶數年成長皆超過 50%。

羅技台港澳總經理施前江提到，在電腦、手機遊戲領域中多數硬體與遊戲開發分為兩大類，第一類是遊玩時間 20 分鐘以下的簡易版遊戲，第二類則是遊玩時間 2 小時以上的沈浸式體驗遊戲，對於遊玩時間在 20 分鐘到 2 小時之間的遊戲硬體，市面上仍付之闕如，而羅技的 Logitech G CLOUD 雲端遊戲掌機就是以此市場所設計。

「Logitech G CLOUD 雲端遊戲掌機」搭載 7 吋 1080p FHD 螢幕，遊玩 3A 大作時可視尺寸是一般 5.7 吋手機螢幕 1.5 倍。硬體設備僅 463 公克，並長達 12 小時的電池續航能力。