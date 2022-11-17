輝達RTX 4080顯卡新品上市 台主板廠再添動能

晶片大廠輝達 (NVDA-US) 第三季財報出爐，雖然遊戲部門受客戶庫存水準過高影響，但在資料中心需求支撐抵銷下，整體營運仍優於市場預期，輝達也依計畫推出 RTX 4080 16GB 顯卡新品上市，搶攻高階電競市場商機，有助台主板廠營運再添動能。

輝達在今年 GTC 大會中，發表全新 RTX 40 系列顯卡產品，包含 RTX 4090、4080，其中 RTX 4090 已在 10 月中旬上市推出，而原訂 RTX 4080 系列將提供 16GB、12GB 兩款配置，不過後來官方取消 12GB 版本，16GB 版本則如預期在 11 月 16 日正式發售，協力廠商包含華碩 (2357-TW)、技嘉 (2376-TW)、微星 (2377-TW)、索泰 (Zotac) 等也陸續端出新品搶市。

今年顯卡市況受全球經濟下行、加密貨幣市場降溫等衝擊，出貨量、價格均有一訂程度滑落，也導致廠商庫存水位攀高，但隨著庫存去化逐步告一段落，華碩、技嘉等業者皆認為，第四季庫存水位可望續降，華碩更預期主板類產品庫存在年底前可望回到健康水位。

輝達全新 RTX 40 系列顯卡主打 RTX 4090、4080 等高價版旗艦新品，中低階版本則預計要到明年才會釋出，對於主板業者來說，旗艦新品因單價較高，將有助整體 ASP 提升，同時在買氣逐步回籠下，也可望加速去化中低階顯卡庫存。

輝達 RTX 4090 24GB 建議售價為新台幣 56990 元起，RTX 4080 16GB 建議售價則為新台幣 42990 元起。