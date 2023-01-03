「只是將歐盟裁決複製貼上」 谷歌反控印度反壟斷機構

根據法庭文件，谷歌告訴印度一個法庭，該國的反壟斷調查人員抄襲了歐洲針對這家美國公司濫用其 Android 操作系統市場支配地位裁決的部分內容，並主張撤銷該裁決。

印度競爭委員會 (CCI) 於 10 月對 Alphabet Inc (GOOGL-US) 旗下的谷歌處以 1.61 億美元的罰款，原因是其利用其線上搜索和 Android 應用商店等市場的主導地位，並要求其改變對智慧手機製造商施加的與預設應用相關的限制。

消息人士在 10 月透露，谷歌對印度的決定感到擔憂，因為被要求的補救措施比歐盟委員會 2018 年對 Android 行動設備製造商實施非法限制具有里程碑意義的裁決更為全面。在此案中，谷歌對創紀錄的 41 億歐元罰款提出質疑。

谷歌在向印度上訴法庭提交的文件中辯稱，CCI 的調查部門「大量複製貼上歐盟委員會的一項決定，使用來自歐洲但未在印度審查過的證據」。「有超過 50 次複製貼上」，某些段落「逐字逐句抄襲」，監管機構則是否認這個問題。

文件指出，「CCI 未能進行公正、平衡和合法合理的調查；谷歌的行動應用程式上架做法是有利於競爭的，而不是不公平或具排他性的。」

谷歌發表聲明表示，它決定對 CCI 的判決提出上訴，因為它認為「這給我們的印度用戶和企業帶來重大挫折」。但它沒有對其提交的文件中的複製貼上的指控發表評論。

谷歌已要求法庭撤銷 CCI 的命令，此案將於周三 (4 日) 開庭審理。

谷歌在全球面臨越來越多反壟斷審查。谷歌將其 Android 系統授權給智慧手機製造商，但批評人士表示，它加入許多反競爭的限制。

谷歌則是表示，Android 為每個人創造更多選擇，此類協議有助於保持操作系統免費。Counterpoint Research 估計，在歐洲，5.5 億部智慧手機中有 75% 使用安卓系統，而印度 6 億部智慧手機的比率為 97%。

CCI 在 10 月裁定，谷歌對其 Play 商店的授權「不得同時要求預設」谷歌搜索服務、Chrome 瀏覽器、YouTube 或任何其他谷歌應用程式。

在其上訴訴狀中，谷歌聲稱 CCI 僅發現與谷歌搜索應用程式、Chrome 瀏覽器和 YouTube 相關的反壟斷侵權行為，但其命令「超出」了這個範圍。

另外，谷歌還針對另一項印度反壟斷裁決提出上訴，谷歌因限制在印度使用第三方計費或支付處理服務而被罰款 1.13 億美元。上訴尚未審理。