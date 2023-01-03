金價觸及6個月新高 分析師預期2023年會創下新高紀錄

金價在周二 (3 日) 早盤創下 6 個月新高，分析師認為漲勢在 2023 年還會持續。

現貨黃金早盤觸及略低於每盎司 1850 美元的高點，隨後在歐洲早盤回落至每盎司 1834 美元左右。美國黃金期貨上漲 0.8% 至 1840.50 美元。

11 月初以來，由於市場動盪、經濟衰退預期上升以及央行增加黃金購買量支撐了需求，金價一直在上揚。

盛寶銀行商品策略主管漢森 (Ole Hansen) 說，「總的來說，我們預期 2023 年是個受經濟衰退和股市估值風險支持有利金價格的一年；央行利率最終達到峰值，加上美元走軟的前景和通貨膨脹率不會回到預期的低於 3% 水平，所有這些都提供黃金支持。」

他說，「此外，去年黃金購買量創紀錄，幾家央行所預期的去美元化似乎將繼續下去，從而為市場提供了一個軟底。」

展望未來，漢森表示金價的關鍵事件將是周三 (4 日) Fed 最新會議紀錄和周五 (6 日) 的美國就業報告，「首先要挑戰 2022 年修正波 50% 的 1842 美元，接下來將在 1850 美元和 1878 美元尋找阻力。」

全球市場 2023 年的前景絕大幅度取決於貨幣政策的軌跡，因為在經濟成長放緩和可能出現衰退的情況下，各國央行放鬆過去一年的激進升息。

然而，由於預計大多數主要經濟體的通膨率仍將遠高於目標範圍，因此經濟學家對這是否會在年底前開始降息的看法存在分歧。

策略師表示，今年各國央行全面轉向鴿派可能會對金價產生重大影響。

AuAg ESG Gold Mining ETF 經理史傳德 (Eric Strand) 上月表示，2023 年黃金將創下歷史新高，並開啟「新的長期牛市」，價格將超過每盎司 2100 美元，「自金融危機以來，所有中央銀行繼續在其儲備中增加越來越多黃金，並在 2022 年第 3 季創下新紀錄。」

他說，「我們認為，央行將在 2023 年以升息為中心並變得溫和，這將在未來幾年點燃黃金的爆炸性走勢。因此，我們相信黃金將在 2023 年底至少上漲 20%，而且礦業股的表現會優於黃金兩倍。」

Swiss Asia Capital 總經理兼投資長基納 (Juerg Kiener) 於 12 月 回應了黃金的看漲情緒，他表示，當前的市場狀況與 2001 年和 2008 年的情況相似，「2001 年市場不只是移動 20% 或 30%，它上漲很多；2008 年也一樣，當時市場上的拋售實際上比較小，紓困措施又回歸，金價從 600 美元很快就會漲到 1800 美元，所以我認為很有可能看到重大動作。」

他說，「漲幅不會只是 10% 或 20%，我認為應該會是一個真正創下新高的走勢。」