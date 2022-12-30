大摩喊進場點到了 特斯拉狂飆逾8%

摩根士丹利 (大摩) 週四 (29 日) 發布樂觀報告稱，近期拋售為特斯拉創造一個具吸引力的進場點，預計特斯拉將擴大其在電動汽車競賽中的領先優勢，受此消息激勵，特斯拉週四股價飆高超過 8%，延續反彈勢頭。

特斯拉空頭今年狠賺 150 億美元，但特斯拉多頭依舊堅持信仰，摩根士丹利分析師 Adam Jonas 週四發布報告指出，特斯拉有望在 2023 年擴大其與競爭對手的領先優勢。

Jonas 提到：「特斯拉遭遇拋售是電動汽車市場供需日益不利的結果，而技術性因素加劇這種情況，預計 2023 年將成為電動汽車市場的『重啟』年，過去 2 年的供不應求將逆轉為供大於求。」

摩根士丹利認為，特斯拉有望在 2023 年擴大其與競爭對手的領先優勢 (圖片：AFP)

Jonas 寫道：「正是在這樣的環境下，特斯拉才能蓬勃發展。像特斯拉這樣的自籌資金、在整個供應鏈中具有可觀的規模和相對較低的成本的企業，可能是相對的贏家。」

Jonas 研判，相較於其他競爭對手，特斯拉股價暴跌創造一個有吸引力的進場點，預期特斯拉將利用其成本和規模優勢，在電動汽車競爭中脫穎而出，而且考量《降低通膨法案》的稅收抵免在明年 1 月 1 日上路，特斯拉也將成為最大的潛在贏家。

Jonas 週四重申特斯拉「增持」股票評級，但將特斯拉目標價從每股 330 美元下調至每股 250 美元，以反映市場對特斯拉估值下修的狀況。

特斯拉 (TSLA-US) 週四飆高 8.08% 至每股 121.82 美元，創 5 個月來最佳單日表現，連續兩個交易日收紅。

即使出現反彈，特斯拉股價在 12 月份仍暴跌約 38%，今年跌幅已達 69.54%，有望創下 2010 年上市以來的最大單月跌幅、7 年來的首次年虧損，以及特斯拉史上最大年虧損。