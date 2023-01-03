美股盤前：2023開盤第一天!特斯拉交車量不如預期、微軟併購暴雪難上加難!

一、美股期指盤前表現 (台北時間下午 4 點 46 分)：

道瓊指數：上漲 256 點，漲幅 0.77% 至 33541。

那斯達克 100 指數：上漲 102，漲幅 0.93% 至 11124.25。

標普 500 指數：上漲 33.75，漲幅 0.87% 至 3894.75。

【今日總經】美國標普全球製造業 PMI 終值。（延伸推薦閱讀：2023 投資展望，全球投資市場審慎樂觀！)

二、美股盤前重點

1. 特斯拉 2022 Q4 季度交付輛超預期，但不及市場預期：昨日特斯拉公布第四季度電動汽車產量和交付輛，第四季度總產量達 43 萬 9,701 輛，但由於物流瓶頸仍在，因此第四季度交車輛短少 3 萬 4 千輛達 40 萬 5,278 輛，優於去年同期的 30 萬 8,600 輛，但遠低於分析師預估的 43 萬 1,000 輛。特斯拉 2022 全年總共交付 131 萬輛，年增長 40%，遠低於年初設定的 50% 目標。總生產量達 137 萬輛，年增長 47%。在 2022 年底仍有 3.4 萬輛在途運輸的汽車比前一季的 2 萬輛增長。對此，特斯拉表示，在繼續向更加均衡的地區化生產模式過渡，導致季度末在徒車輛進一步增加。

此外，特斯拉宣布計畫在 3 月 1 日舉辦「投資者日」(Investor Day)，並將在德州超級工廠 (Gigafactory) 現場直播，屆時將討論擴張和資本配置的長期規劃，此外也暗示，在當天將展示第三代 (generation 3) 平台。

2. 微軟併購動視暴雪在昨日正式遭拜登政府起訴：微軟 (MSFT.US) 以 690 億美元價格併購動視暴雪 (ATVI.US) 一案，正是遭美國聯邦貿易委員會起訴，首場聽證會於昨日舉行。執行反托拉斯法的聯邦委員會要求法官阻止該交易，原因是使併購若成功，微軟將獲得動視暴雪遊戲的獨家權限，此將對索尼和任天堂產生威脅。

對此微軟提出反駁，表示併購將對玩家含遊戲公司接獲益，且也提交將提供具法律約束另的同意另，向競爭對手如索尼提供『使命召喚』遊戲十年的。微軟也於去年 12 月與任天堂達成一項為期 10 年的協議，若併購案得以通過，將在其遊戲機上提供『使命召喚』。(完整美股訊息，前往延伸閱讀－美股盤前熱話)

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