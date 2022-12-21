日銀調整政策可望吸引資金回流 法興：日元明年1月升至125

日本銀行 (央行，BOJ) 意外放寬殖利率曲線控制 (YCC) 政策震撼全球金融市場，也加重日本的國際投資人替外幣資產避險的壓力，法國興業銀行分析師便預測，日元將進一步升值，可能在下個月攀抵 125 日元兌 1 美元。

日銀周二 (20 日) 把 10 年期公債殖利率的目標上限提高一倍，允許該殖利率最高升至 0.5%，讓市場揣測日銀政策可能終於要轉向。日元兌美元當日一度狂飆 5% 至 130.58，之後升幅雖然收斂，仍勁揚 3.9% 至 131.73，創四個多月以來高點，也是 1998 年以來最大單日升幅。

日元在 G10 貨幣中領漲，日本和美國公債殖利率雙雙上揚，美股開低走高。

法國興業首席外匯策略師 Kit Juckes 表示，隨著日本貨幣經理人逐漸消化日銀更應派的立場，日元明年 1 月可能升至 125。

他說：「我們之前就說過，美元 / 日元的波動主要取決於日本的淨國際投資部位和外幣避險比率的變化。日銀的舉動加重了外國資產避險的壓力，因此投資人在交投清淡的期間買進日圓。」

長年的貨幣寬鬆政策使日元成為全球最主要融資貨幣之一，並扮演「利差交易」(carry trade，買進低利率貨幣並轉換成高利率貨幣，從中賺取利息差) 的基礎。但因日元身為全球最便宜融資貨幣的地位受到動搖，全球資金可能出現大規模重組。

不僅如此，由於日本政府債券現在提供更高的殖利率，在美日利差收斂的情況下，資金可能撤離外國、轉入日本。

Newedge Wealth 固定收益主管 Ben Emons 說：「日銀震撼市場，但利差交易還沒完全結束。日本的利率仍在負值，日元今年以來也還沒轉升。最主要的影響，將是日元和美國 10 年期公債殖利率之間的關係轉變，日本投資人對美債的需求將降低。」