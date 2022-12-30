美元指數全年上揚8.6% 將創2015年來最大漲幅

美元可望在周五 (30 日) 今年最後一個交易日創下 2015 年以來的最大年度漲幅；Fed 升息和對全球經濟成長大幅放緩的擔憂，是主要的推升力道。

在周五清淡的交易中，美元指數下跌約 0.1% 至 103.9。

Fed 自 3 月以來共升息 425 個基點，以遏制通膨飆升。

美元兌一籃子貨幣的匯率在 2022 年至今已上漲約 8.6%，創 7 年來最大年度漲幅，但最近幾周有所回吐，因投資人預計 Fed 的升息周期將於明年結束。

新加坡銀行外匯策略師 Moh Siong Sim 表示：「預計到明年年中美元將失去王者地位，將出現更具決定性的轉變。」

歐元兌美元持平於 1.066 美元，兌美元年跌幅有望達到 6.2%，而去年跌幅為 7%。歐元區成長疲軟、烏克蘭戰爭和 Fed 的鷹派立場使歐元今年承壓。

美元兌日元匯率下跌約 0.9% 至 131.805。

日本央行的極端鴿派立場導致美元兌日元匯率今年至今上漲 14.5%，這是日元自 2013 年以來的最差表現。但日本央行出人意料地決定調整其債券殖利率控制 (YCC) 計畫，導致日元匯率飆升至 12 月初兌美元匯率創下 4 個月新高。

美元兌離岸人民幣匯率下跌約 0.4% 至 6.9438。 受美元走強和國內經濟放緩的影響，在岸人民幣創下 28 年來最差的年度表現。