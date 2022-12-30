中國宣布明年1/3起 外匯市場交易時間延長至次日凌晨3點

中國人民銀行和中國國家外匯管理局周五（30 日）公告，自明年 1 月 3 日起將延長銀行間外匯市場交易時段，由早上九點半到晚上十一點半調整至早上九點半到次日凌晨三點。包括人民幣外匯及其、遠期、交換交易、貨幣交換交易和選擇權全部交易項目。

此次調整將覆蓋亞洲、歐洲和北美市場更多交易時段。有報導指出，此舉有助擴展中國境內外匯市場深度和廣度，促進在岸和離岸外匯市場協調發展，為全球投資人提供更多便利，進一步提升人民幣資產吸引力。

另外，為使人民幣匯率指數貨幣籃子更具代表性，中國外匯交易中心計劃根據《CFETS 人民幣匯率指數貨幣籃子調整規則》，調整 CFETS 人民幣匯率指數和 SDR 貨幣籃子人民幣匯率指數的貨幣籃子權重。繼續保持 BIS 貨幣籃子人民幣匯率指數的貨幣籃子和權重不變。新版指數自明年 1 月 1 日起生效。

與今年相比，新版 CFETS 貨幣籃子中，前十大權重貨幣的排名並沒有發生變化，其中權重排在前三的美元、歐元日元的權重有所下降，排名第四的港元權重上升，英鎊權重下降，澳幣和紐西蘭元的權重上升、新加坡幣權重下降、瑞士法郎權重上升、加幣權重下降。

公告發布後，離岸、在岸人民幣雙雙走高，離岸人民幣兌美元日內漲逾 600 點，收復 6.91 關卡，創今年 9 月以來新高；在案人民幣兌美元日內漲逾 350 點，至 6.9275。