鉅亨美股雷達： iPhone 15晶片料採台積電3奈米製程 大摩稱特斯拉進場點已到

美股重要看點：

2022 年接近尾聲，市場持續評估 2023 年美國經濟前景以及可能的市場動向。美將公布 12 芝加哥 PMI 數據。美國 10 年期公債殖利率來到 3.828%。美股期貨週五 (30 日) 下跌，道瓊期貨跌 0.30%，標普 500 期貨跌 0.35%，那斯達克 100 期貨跌 0.39%。

隨著 2022 年來到尾聲，即將到來的經濟衰退、持續的通膨以及這些因素對 Fed 政策可能產生的不確定性，持續打壓投資人情緒。

研究公司 Yardeni Research 創始人 Edward Yardeni 認為，多頭幾乎贏不了，但是，只要通膨下降速度比預期快，明年美股多頭就有條通往勝利的「窄路」(narrow path)。

Yardeni 接受採訪時表示，如果美國經濟表現強勁與衰退的想法不符，聯準會 (Fed) 就不得不進一步大幅升息。而多頭獲勝關鍵就在於那條狹窄的道路，即通膨下降幅度明顯超過普遍預期。他也預估，物價降溫的速度會比目前市場預期的還快。

瑞士信貸美股策略師 Jonathan Golub 則是仍對明年美股和經濟前景感到樂觀，並預估標普 500 指數有望漲至 4,050 點。

「最重要的是，就業市場如此強勁，以至於人們對自己的購買的能力充滿信心。」Golub 說道。此外，他也預計明年美國通膨將會降至 2%，意味著聯準會 (Fed) 很可能最終將達到設定的目標，這也是市場關注的焦點。

在美國通膨率依然高漲之際，Fed 最終快速上調利率。標普 500 指數今年以來下跌逾 20%、那斯達克 100 指數下跌約 35%，該跌幅是這兩個指數自 2008 年以來表現最差的一次。

反映該地區商業活動的芝加哥採購經理人指數 (PMI) 將於周五公布。下週一 (2 日) 因元旦假期美股休市。

美股前一交易日漲跌：

今日重要總經數據：

美國 12 月芝加哥 PMI，預估 40，前值 37.2

重要個股動態：

摩根士丹利週四 (29 日) 發布樂觀報告稱，近期拋售為特斯拉創造一個具吸引力的進場點，預計特斯拉將擴大其在電動汽車競賽中的領先優勢，受此消息激勵，特斯拉週四股價飆高超過 8%，延續反彈勢頭。

摩根士丹利分析師 Adam Jonas 重申特斯拉「增持」股票評級，但將特斯拉目標價從每股 330 美元下調至每股 250 美元，以反映市場對特斯拉估值下修的狀況。

TSLA 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

台積電 (TSM-US)(2330-TW) 宣布 3 奈米製程技術正式量產後，多家外國科技媒體預期，明年 iPhone 15 搭載的 A17 晶片，採用的就是台積電 3 奈米製程，有望大幅改善 iPhone 15 電池續航力。

《9To5Mac》也稱，搭載全新 M2 Pro 晶片的 Mac 有望超車 iPhone 15 的 A17 晶片，率先使用台積電的 3 奈米技術，未來的 M3 晶片也將繼續使用 3 奈米製程。

AAPL 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

串流媒體平台 Netflix (NFLX-US) 股價周四 (29 日) 大漲 5% 以上，主因先前空頭立場的分析師轉為看漲，將該股評級自「賣出」跳升兩級至「買進」。

Netflix 今年迄今股價下跌近 52%，反映訂閱人數的成長狀況持續令投資人擔憂。Netflix 周四上漲 14.24 美元或 5.14%，收每股 291.12 美元，創 11 月 30 日以來單日最大漲幅。