即使供應面受挫 分析師依舊看好蘋果

即使持續面臨 iPhone 供應問題，且股價跌至 2021 年 6 月以來最低，但分析師仍然看好科技巨頭蘋果公司 (AAPL-US) 的前景。

CFRA Research 資深產業分析師齊諾 (Angelo Zino) 周三 (28 日) 表示：「蘋果是美國最大的品牌，我們認為它比其他任何企業都更易面對更大的頭條風險。」

所謂頭條風險是指公司股價因負面新聞報導而下跌的風險。

蘋果股價跌至 2021 年 6 月以來最低，因為 iPhone 生產受到中國放棄清零政策後，疫情再度大範圍爆發的威脅。可能導致全中國零件廠或裝配廠的工人短缺。

在過去兩個月裡，蘋果一直在努力應對生產短缺的問題。其位於中國鄭州的主要 iPhone 14 Pro 和 iPhone 14 Pro Max 組裝廠，於 11 月受到疫情限制和工人抗議的打擊，影響 iPhone 14 的生產。

摩根大通分析師查特吉 (Samik Chatterjee) 上周表示，供應短缺將持續到今年年底，並對典型的季節性成長造成影響。蘋果公司曾在 11 月 6 日警告，在假期到來之前會出現「重大中斷」。

他在給投資人的報告中說：「雖然 iPhone 14 Pro/Pro Max 交貨時間的快速延宕速度已經放緩，實際上是最近幾周才開始放緩，但相對於新冠疫情在鄭州爆發之前的交貨時間而言，它仍然有所提高。」

齊諾說：「最終蘋果將竭盡所能來捍衛不同地理區域的業務。」

他進一步補充說，在美國和歐洲，對營收的實際影響將不到 1%。

即使存在短缺，但許多分析師預測蘋果客戶將繼續維持對該品牌產品的忠誠度。

齊諾說：「很多消費者都是習慣性動物，不一定會放棄蘋果生態系統。」

他還提到微軟 (MSFT-US) ，也是另一支即使遭遇逆風，但仍保持堅挺的科技股。

他說，「當你查看表現最好的個股時，其中兩個一定是藥蘋果和微軟，這是很合理的。」「因為從許多角度來看，它們比其他一些個股更實惠，並且具有最好的自由現金流可預測性。」