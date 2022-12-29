Netflix和迪士尼等串流媒體今年很辛苦 但明年看來也不樂觀

由於串流媒體用戶成長放緩和廣告市場惡化，今年媒體股大幅震盪，企業市值縮水數十億美元。

媒體高管和產業分析師表示，這種痛苦可能會持續到 2023 年上半年。

迪士尼 (DIS-US) 和華納兄弟探索 (WBD-US) 這兩家正在轉型至串流媒體的公司，最近幾天股價都創下 52 周新低。今年以來，華納股價下跌超過 60%，迪士尼下跌超過 45%。

媒體業已經到了一個轉折點，因為串流媒體服務之間的競爭達到了歷史最高水平，而且消費者對訂閱越來越挑剔。最重要的是，業者正在面臨偏低的廣告收入和更多的退訂。某些人士預計不久的將來將會出現產業整合。

Solomon Partners 媒體和娛樂投資銀行業務主管博伊德曼 (Mark Boidman) 說，「整個產業一片混亂。」「多年來，每個人都在說科技將改變媒體世界，事實的確如此。但現在更處於關鍵時刻。」他預測串流媒體整合將在 2023 年變得更加重要。

對於市場來說，這是艱難的一年。納斯達克綜合指數將創下 2008 年以來的最大跌幅，並且可望連續第二年跑輸標準普爾 500 指數。其他產業的股票如科技股，都遭到重創。

主要科技股的市值至少下跌一半。串流媒體巨頭 Netflix (NFLX-US) 的股價下跌超過 50%，市值縮水一半至約 1230 億美元。

當 Netflix 第 1 季財報顯示十多年來首度流失訂戶時，對整個產業引發了衝擊波。這家串流媒體巨頭將原因歸咎於競爭加劇。它還開始為客戶探索一種廣告版、更平價的套餐，而這是該公司長期以來表示不會做的事情。

此後，其他媒體公司也紛紛跟進。

與此同時，迪士尼自疫情初期以來一直面臨挑戰，當時電影院和主題公園關閉了幾個月。迪士尼的財務業績近幾個月受到密切關注，在 11 月公布令人失望的財報後，該公司董事會罷免了查佩克 (Bob Chapek)，並召回長期擔任前任 CEO 的艾格 (Bob Iger)。

雖然迪士尼投資人立即對艾格的回歸感到欣喜若狂，但該股很快就開始下跌，最近的部分原因是《阿凡達：水之道》周末首映票房低於預期。

華納的股票今年受到重創，因為這家新合併公司的管理層一直在削減成本，預警廣告市場艱難，並專注於在未來使其串流媒體業務獲利。

自今年初 Netflix 虧損以來，華爾街一直在質疑串流媒體業務模式的可行性。

瑞銀分析師霍杜利克 (John Hodulik) 說，「每個人都想效仿 Netflix，希望看到類似的估值，而在這一點上，門檻上升了。」「Netflix 的估值不再是以收入倍數計。投資人只想知道直接面向消費者如何實現獲利。」

這種情緒也給華納帶來了壓力，華納計畫明年合併 HBO Max 和 Discovery，以及派拉蒙全球 (PARA-US) 和康卡斯特 (CMCSA-US) 的 NBCUniversal。投資人對訂戶數量和內容支出特別關注，因這些公司的支出已達到數百億美元。

霍杜利克說，「現在人們開始關注這些成本。」「我認為華納兄弟探索正在引領潮流，但隨著時間過去，其他公司也將降低在串流媒體領域的野心。」