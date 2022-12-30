催化劑多 空頭改口喊買 Netflix股價漲逾5%

串流媒體平台 Netflix (NFLX-US) 股價周四 (29 日) 大漲 5% 以上，主因先前空頭立場的分析師轉為看漲，將該股評級自「賣出」跳升兩級至「買進」。

Netflix 今年迄今股價下跌近 52%，反映訂閱人數的成長狀況持續令投資人擔憂。Netflix 周四上漲 14.24 美元或 5.14%，收每股 291.12 美元，創 11 月 30 日以來單日最大漲幅。

今年 Netflix 業務最重大改變就是在 11 月時推出廣告版訂閱方案，吸引希望月費降低也能收看《怪奇物語》等影集的顧客，然而華爾街分析師持續爭辯這樣的訂閱方案是否能讓 Netflix 受益。

CFRA 分析師 Kenneth Leon 樂觀看待 Netflix 的未來。他周三將該股評級自「賣出」連升兩級至「買進」，並將其 12 個月目標價自 225 美元上調至 310 美元。

他列舉出一些眼前的催化劑，包括：廣告帶來的新營收來源、新廣告付費計畫 (每月 6.99 美元)，新付費共享方案，以更良好控制訂閱帳密共享問題。

Netflix 今年第一季和第二季訂閱人數流失，但最終在第三季實現增長。

Leon 補充：「除了 Netflix 容易搜尋且客製化的一流平台，我們還期待新原創內容可吸引訂閱並減少用戶流失。」

Netflix 新原創內容包括《艾蜜莉在巴黎 (Emily in Paris)》、知名偵探電影《Knives Out》續集《鋒迴路轉 / 神探白朗：抽絲剝繭》，以及《獵魔士：血源》等。

除了 Leon 看漲 Netflix ，在 FactSet 調查的 45 位分析師中，49% 將該股評級為「買進」，44% 將其評級為「續抱」，7% 將其評級為「賣出」。

Leon 補充說：「我們認為同業很難追上 Netflix，該公司是少數具有全球規模的獲利串流媒體供應商之一。」

然而，並非所有分析師都看好 Netflix 的新業務計畫。Benchmark 分析師 Matthew Harrigan 在本月初的研究報告中指出，Netflix 廣告版訂閱方案推行得太過倉促，其定價不切實際、高於同業，當然試運程度也有限。他將 Netflix 評級為賣出，目標價為 225 美元。

儘管 Netflix 股票連續 4 日的跌勢止步，但該股今年迄今仍跌近 52%，根據道瓊市場數據，這可能創下該股自 2011 年以來表現最差的一年。