避險需求上升 明年金價有望突破1,900 美元

市場研究公司 BCA Research 表示，今年第四季以來，金價已經上漲超過 9.2%，預期金價強勁走勢有望延續至 2023 年，並上漲至每盎司 1,900 美元價位。

該報告指出，由於預期美國利率將會觸頂，同時持續高通膨和全球經濟不確定性，增加黃金避險需求，將在新的一年持續為金價帶來支撐，預計明年金價將漲至每盎司 1,900 美元以上。

「明年金價的走勢將取決於美聯準會 (Fed) 的貨幣政策及其對美元走勢的影響，有鑑於明年經濟不確定性升高，黃金的避險需求將會上升。」該報告說道。

目前，市場預期 Fed 將在明年上半年升息至 5.00% 至 5.25% 的高點後觸頂。BCA 則是認為，Fed 將在 2023 年年底或 2024 年初才會開始降息。

另外，黃金市場還有一個有利的買家，即是新興國家央行，帶動黃金實物需求增加。「從長遠來看，新興國家央行持續提升黃金準備，以代替美元，從而使自己免受西方金融制裁的風險，就像俄羅斯如今所面對的。」

該報告指出，新的一年金價面臨的最大風險仍然會是通膨威脅，如果通膨持續高漲，恐怕將迫使 Fed 維持激進的貨幣政策並升息，更高的利率將使持有黃金的機會成本升高，同時也將支撐與黃金反向相關的美元，而使金價再度承壓。

澳盛銀行 (ANZ) 資深商品策略師 Daniel Hynes 先前也表示，在今年大部分時間裡，金價受 Fed 激進升息以及強勢美元衝擊而下跌，但隨著各國大幅升息促使 2023 年經濟放緩風險大增，近期金價自低點回落，明年有望迎來新一輪表現空間。