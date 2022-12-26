盛寶銀行：明年金價有望大漲67%至3,000美元

盛寶銀行：金價有望在2023年大漲67%至3000美元(圖片：AFP)
盛寶銀行：金價有望在2023年大漲67%至3000美元(圖片：AFP)

盛寶銀行預測，2023 年現貨黃金價格可能超過每盎司 3,000 美元，較目前約 1,797 美元價格還有約 67% 上漲空間。

盛寶銀行大宗商品策略主管 Ole Hansen 在報告中提出 3 項將促使金價上漲的因素，包含戰爭經濟心態使黃金更具吸引力、對新國家安全優先事項的大量投資、以及各國政府當局試圖避免衰退期間債務崩潰而使全球流動性增加。

盛寶銀行投資長 Steen Jakobsen 表示，如果看見大宗商品驅動的經濟體因為缺乏更好的替代品，而想要買入黃金，他不會感到驚訝。他認為黃金將會飛漲。

不過，全球大宗商品情報公司 CRU 的數據顯示，雖然分析師預計金價將在 2023 年上漲，但不太可能會有這麼大幅度的上升。

CRU 高級分析師 Kirill Kirilenko 表示，該公司的價格預期要溫和得多。不再鷹派的美聯準會 (Fed) 可能會導致美元走軟，反過來給黃金多頭更多喘息空間和能量來推動明年的反彈，金價有望在明年升至每盎司 1,900 美元。

然而，Kirilenko 強調，這完全取決於 Fed 的舉措。他指出，Fed 任何更加鷹派的暗示，都可能壓低金價。

澳盛銀行 (ANZ) 資深商品策略師 Daniel Hynes 先前表示，在今年大部分時間裡，金價受 Fed 激進升息以及強勢美元衝擊而下跌，但隨著各國大幅升息促使 2023 年經濟放緩風險大增，近期金價自低點回落，明年有望迎來新一輪表現空間。

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