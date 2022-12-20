分析師：Fed可能明年3月結束升息 但金價下半年才有望大幅上漲

分析師：Fed可能明年3月結束升息 但金價下半年才有望大幅上漲(圖片：AFP)
分析師：Fed可能明年3月結束升息 但金價下半年才有望大幅上漲(圖片：AFP)

金價今年以來下跌了約 1.8%，表現僅次於美元。不少分析師認為，2023 年金價也將有不錯表現的空間，但是可能要等到下半年聯準會 (Fed) 結束升息周期之後才有望出現大幅上漲。

美國銀行大宗商品策略師 Michael Widmer 表示，Fed 的升息週期預估將在明年 3 月結束，並有望在年底迎來首度降息。金價在明年上半年可能仍面臨挑戰，但金價有望在明年底達到每盎司 2,000 美元。

Widmer 也表示，預計至少要到明年第二季，金價才有望重新上漲。不過，明年底 Fed 的鷹派態度軟化之後，將吸引投資人重新買入黃金

德國商業銀行 (Commerzbank) 商品分析師也預期，Fed 將在明年底前降息。然而，由於短期利率可能將持續上調至約 5%，金價短期內的表現將遭受壓制。

該行也預估 Fed 將在 3 月份最後一次升息，隨後保持利率不變。而金價到 2023 年底預估將升至 1,850 美元。

荷蘭國際集團 (ING) 大宗商品策略師 Ewa Manthey 也表示，金價在 11 月和 12 月初持續反彈，但是，由於 Fed 仍持續升息，金價漲勢很可能將會消退。「我們預計，在 Fed 持續的緊縮週期中，金價將保持下行趨勢。」

不過，Manthey 說道，展望明年，當通膨開始明顯降溫時，Fed 才會準備改變策略。根據經濟學家的說法，Fed 可能將在 2023 年下半年開始降息。

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