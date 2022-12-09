國際銅、金價大漲助攻 金益鼎、佳龍11月營收月增雙位數

國際貴金屬、銅價近期谷底反彈，帶動金益鼎 (8390-TW)、佳龍 (9955-TW) 11 月營收皆較前月成長雙位數，金益鼎 11 月營收 3.64 億元、月增 35%，佳龍 9127 萬元、月增 13%。

金益鼎 11 月營收 3.64 億元，月增 35%、年增 22.9%，累計前 11 月營收 33.79 億元，年增 8.9%；佳龍 11 月營收 9127 萬元，月增 13.2%、年減 27.6%，累計前 11 月營收 10.77 億元，年減 18.8%。

美債殖利率出現倒掛，避險行情帶動下國際金價 11 月大漲 7.27%，12 月迄今上漲 2.7% 至每盎司 1807 美元；而銅價受惠中國傳解封利多消息，11 月大漲 10.76%，12 月迄今已上漲 4.8% 至每磅 3.91 美元。

國內兩大貴金屬回收精煉廠為佳龍與金益鼎，佳龍貴金屬銷售約達 9 成以上，受黃金、白金價格影響相對明顯；金益鼎貴金屬回收營收比重約 5 成，一般金屬回收約占 4 成，而廢棄物處理服務營收約占 1 成。

貴金屬、銅上漲下可望帶動環工廠金屬銷售，金益鼎表示，近期銅價上漲可望帶動銅銷售，金益鼎將廢棄物提煉出銅，再銷售至中國市場，目前庫存中有 4-5 成都是銅，中國為全球銅消費大國，當地封控鬆綁出貨動能可望加溫。