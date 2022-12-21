策略師：經濟衰退擔憂續增 金價明年有望回升

澳盛銀行 (ANZ) 資深商品策略師 Daniel Hynes 表示，在今年大部分時間裡，金價受美聯準會 (Fed) 激進升息以及強勢美元衝擊而下跌，但隨著各國大幅升息促使 2023 年經濟放緩風險大增，近期金價自低點回落，明年有望迎來新一輪表現空間。

今年迄今，金價下跌 0.2%，美元指數則上漲 8.6%。但是，與 11 月初的 1,630 美元低點相比，金價近 2 個月來已經上漲 12%。

Hynes 表示，預計美國聯邦資金利率將達到 5% 的頂點，隨後 Fed 將暫停升息，也將使美元貶值，有利明年金價表現。

Hynes 指出，隨著各國持續升息，明年經濟衰退風險上升。從歷史數據來看，金價往往在經濟衰退前承受壓力，但在經濟衰退期間表現優於包含股市等其他市場。

德國商業銀行 (Commerzbank) 商品分析師也預期，Fed 將在明年底前降息。然而，由於短期利率可能將持續上調至約 5%，金價短期內的表現將遭受壓制。

美國銀行大宗商品策略師 Michael Widmer 日前表示，Fed 的升息週期預估將在明年 3 月結束，並有望在年底迎來首度降息。金價在明年上半年可能仍面臨挑戰，但金價有望在明年底達到每盎司 2,000 美元。

荷蘭國際集團 (ING) 大宗商品策略師 Ewa Manthey 表示，若 Fed 在 2023 年下半年開始放寬政策，金價預期將上漲並保持穩健的漲幅。 ING 預估，明年第四季金價將升至每盎司 1,850 美元。